Quién es la drag trapera de Fuerte Apache que criticó a Carlos Tévez

Quién es la drag trapera del Fuerte Apache que criticó a Carlos Tévez.

3 de septiembre de 2019 • 12:20

La serie Apache, que relata la historia de Carlos Tévez, fue un hit en Netflix, pero no todos están de acuerdo con la manera en que se retrató al jugador de Boca Juniors en la ficción. Según La Queen, la drag más famosa de Fuerte Apache, Tévez está lejos de ser una figura aclamada en el barrio la zona oeste del Gran Buenos Aires.

La Queen hace trap y participa de la obra Sex, de José María Muscari. Según ella, Tevez ya no es más el héroe del barrio y muchos lo rechazan por haberse olvidado de sus orígenes. "Me cansé de sonreír y decir que está todo bien con él. No, no está todo bien con él, todo para el culo", disparó en un tuit la cantante. "Acá en Fuerte Apache no lo quiere nadie, macrista y homofóbico, ¿les cuento el final de su serie? Pierde la conciencia de clase", dijo La Queen.

También apuntó contra el retrato de su barrio en la serie. "Mi barrio no son tiros y delincuencia, mi barrio es humildad y códigos, cosa que él parece que no tiene. ¿Hay delincuencia? Sí, como en todos lados. Pero este es un barrio de gente laburadora que se levanta a las cinco de la mañana y vuelve a las seis de la tarde para tener un plato de comida en la mesa", agregó La Queen desde su cuenta de Twitter.

La cantante apeló al archivo para recordar unas declaraciones desafortunadas del jugador sobre su hijo en las que había dicho que lo lleva al barrio para que no "doble la muñeca". "No olvidemos este comentario homofóbico de Tévez. No representás al barrio, no sos el jugador del pueblo, la gente acá NO te quiere", explicó La Queen y se posicionó como la nueva referente barrial. "Yo vine a demostrarles que siendo marica podés ser alguien siendo del Fuerte Apache".