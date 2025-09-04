Quién es Isaac en Merlina y qué revela sobre el final de la segunda temporada

Desde su llegada a Netflix el pasado 6 de agosto, Merlina no deja de sorprender a sus fanáticos. Este miércoles se estrenó la segunda parte de esta entrega, lo que generó aún más expectativa entre los seguidores de la serie dirigida por Tim Burton y protagonizada por Jenna Ortega. Además, la historia dejó varias preguntas abiertas, como el misterio sobre la verdadera identidad del personaje Isaac, manteniendo a la audiencia atenta y ansiosa por descubrir más.

Isaac Night, conocido inicialmente como “Slurp”, es un personaje que aparece en la segunda temporada de Merlina. En su juventud, fue un estudiante brillante de la Academia Nunca Más y amigo cercano de la familia Addams. Durante un experimento para curar a su hermana Francoise de su condición de Hyde, algo salió mal y murió, siendo luego reanimado como zombie. A lo largo de la temporada, busca completar su experimento utilizando los poderes de Pugsley, el hermano menor de Merlina, con la intención de salvar a su hermana y, al mismo tiempo, lidiar con los fantasmas de su pasado.

La aparición de Isaac revela secretos que cambian el rumbo de la historia (Foto: Netflix)

Un detalle sorprendente de su historia es que la mano viviente de la familia Addams, Dedos (Thing), era originalmente parte de Isaac. En un giro de la trama, se revela que Morticia le cortó la mano antes de su muerte, y esa mano reanimada pasó a formar parte de la familia como mascota. Esta conexión entre Isaac y Dedos añade profundidad al personaje, mostrando su transformación de amigo y científico brillante a un ser que volvió de la muerte con deseos de venganza.

Los detalles sobre la segunda temporada de Merlina

Los nuevos episodios profundizan en secretos del pasado de la Academia Nunca Más (Foto: Netflix)

La segunda entrega de Merlina continúa explorando el mundo oscuro y peculiar de la Academia Nunca Más. En esta temporada, Merlina enfrenta nuevos desafíos mientras profundiza en los secretos de su familia y en su propia identidad. La trama se enriquece con la introducción de nuevos personajes y la evolución de los ya conocidos, manteniendo el tono gótico y sarcástico que caracteriza a la serie.

A medida que avanzan los capítulos, los espectadores se sumergen en una narrativa más compleja y emocional, donde las relaciones familiares y los misterios sobrenaturales juegan un papel central. Asimismo, Merlina mantiene su esencia única, ofreciendo una mezcla de suspenso, humor y momentos conmovedores que cautivan a su audiencia.

Merlina: ya hay temporada 3 confirmada y posibles spin-offs

La producción confirmó que habrá una tercera entrega y posibles spin-offs Netflix

Netflix confirmó que la historia de Merlina continuará con una tercera temporada, antes incluso del estreno de la segunda. La noticia se hizo oficial en julio de 2025, cuando Tim Burton y Ortega la revelaron en una entrevista con The Hollywood Reporter, y la plataforma lo confirmó posteriormente, emocionando por completo a los fanáticos de este proyecto.

Los creadores Alfred Gough y Miles Millar adelantaron que la nueva temporada seguirá profundizando en los personajes y en el mundo de la Academia Nunca Más, mostrando más de la familia Addams y sus secretos. Además, también se dejó abierta la posibilidad de desarrollar hasta cuatro temporadas y no descartan un spin-off centrado en otros personajes del universo Addams.