Quién es la actriz que hará de Mariah Carey en Luis Miguel, la serie

Luego de confirmarse que habrá una tercera -y última- temporada de Luis Miguel, la serie, se reveló el nombre de la actriz que encarará el papel de Mariah Carey. A través de una publicación en Instagram, Jade Ewen, una actriz y cantante británica, compartió un adelanto de lo que será el tercer tráiler de la última entrega y contó que se pondrá en la piel de uno de los grandes amores del Sol de México.

“Primero, mira a Mariah y Luis”, escribió la joven junto a las imágenes en las que se la ve a ella y a Diego Boneta -que da vida a Luis Miguel en la serie- en una de las escenas.

En la segunda parte de la trama, si bien faltaron varios hitos sobre la vida de Luismi, al parecer no van a quedar en blanco y se recopilarán en esta última entrega que estará disponible en Netflix el 28 de octubre. En esta parte se abordará en detalle algunas historias de amor que vivió el músico y también caídas y bajadas en su carrera. Boneta, por su parte, anunció que la historia aún no ha llegado a su final. Desde su cuenta de Instagram, el actor expresó en su momento: “El sol seguirá brillando en una tercera y última temporada”.

Jade Ewen y Diego Boneta encararán el papel de Mariah Carey y Luis Miguel en la tercera y última temporada de la serie Instagram

Lo cierto es que Carey y Luismi se conocieron a finales de 1998, cuando el Sol de México se preparaba para despedir otro exitoso año en el que había batido récords gracias a Romances, su tercer álbum de boleros, que había salido el año anterior.

Cansado de tantos shows y presentaciones, el mexicano se refugió en las nevadas montañas de Aspen. Se dice que en ese mismo lugar estaba vacacionando la superestrella que venía de lanzar un disco cada dos años desde su debut, en 1990. Ya divorciada del CEO Sony Music, Tommy Mottola, y tras un breve romance con la leyenda del baseball Derek Jeter, la cantante estaba soltera y dispuesta a conocer al mexicano.

Luis Miguel y Mariah Carey vivieron un romance durante tres años GROSBY GROUP

Todo comenzó con una cena a mediados de diciembre en un salón privado de un exclusivo restaurante y el flechazo fue inmediato. Para Luis Miguel fue encontrar a una persona que podía comprender el nivel de trabajo y fama que manejaba y para Carey fue un reencuentro con sus raíces latinas, ya que su abuelo paterno había nacido en Venezuela. Después de tres intensos años, la relación que incluyó duetos frustrados, infidelidades y uniones inesperadas comenzó a deteriorarse. Se separaron en 2001.

Quién es Ewen

Ewen es una cantante y actriz británica con ascendencia jamaiquina, de 33 años. Se hizo famosa en 2009, tras participar en el festival de Eurovisión, en el que terminó en el quinto puesto gracias a su interpretación de Its my time y a su voz poderosa. En las redes sociales suele contar que su máxima ídola es justamente Mariah Carey, por lo que se mostró muy feliz de encarar el papel.

La joven compartió la imagen del material de la nueva temporada de la serie de Luis Miguel

“No todos los días tenés la oportunidad de interpretar a tu ídola”, escribió en Instagram junto a parte del material de la serie. Por eso, se mostró muy entusiasmada por su nuevo papel. “Sin palabras, solo gratitud infinita”, añadió. A finales del año pasado también compartió el libro de la superestrella. “Mi ídola absoluta. Mi razón para cantar y mi mayor inspiración. Su fuerza, talento y fe son incomparables. ¡Qué reina!”, enfatizó.

La actriz sostuvo que es fanática de Mariah Carey

Además de la música, Ewen había participado en películas como End of a Gun, en 2016, y series como Out There (2003-2004). También dio vida a la princesa Jasmine en el musical Aladdin en el teatro Prince Edward.