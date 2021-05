Luis Miguel, la serie: todas las dudas que deberá resolver el final de la segunda temporada

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie llegará a su fin este domingo por la noche tras el estreno en Netflix del octavo y último capítulo, titulado “Historia de un amor”. Antes de que la plataforma de streaming habilite a los usuarios para verlo, publicó un adelanto con los puntos clave que se tratarán en el episodio.

La nueva entrega de la ficción sobre la vida del Sol de México abordará qué pasará con su hermano Sergio Basteri, en medio de la pelea con su abuela Matilde Sánchez. También el romance del artista con la periodista Daisy Fuentes y su pelea con Érika, quien acababa de dejar todo para mudarse con él.

Luis Miguel, la serie: adelanto del capítulo final de la segunda temporada

Otro punto clave, y uno de los más esperados por los fans de Micky, es que podría revelarse por qué el cantante dejó de ver a su hija Michelle durante once años cuando era una niña.

Sin dudas, el episodio final dará un cierre a varios temas que se vienen tratando a lo largo de esta última entrega. Sin embargo, dejará algunas incógnitas para una tercera temporada.

[A partir de acá, podría haber spoilers]

¿Qué pasará con Sergio?

En el capítulo anterior Matilde Sánchez (Lola Casamayor), la abuela de Luis Miguel (Diego Boneta), accede a concederle una entrevista a la periodista Cynthia Casas (Aurora Gil) para ventilar temas personales de su nieto mayor y así vengarse de él por haber intentado engañarla.

De acuerdo al adelanto publicado en la cuenta de Twitter de la serie, en este último episodio la relación entre ambos se tensará más que nunca. “Míralo a los ojos y dile la verdad”, le grita Micky a su abuela en el video. Mientras, Sergio Basteri (Axel Llunas), su hermano menor, los mira a ambos angustiado. “Mentiroso”, le responde la mujer al cantante.

El conflicto entre el intérprete de “Suave” y la madre de Luis Rey tiene que ver con que la mujer se quedó con la patria potestad del hijo menor del fallecido representante artístico y su esposa Marcela Basteri, que está desaparecida. Y cuando nota el talento musical que tiene el niño, intenta sacar rédito económico.

La escena de la pelea entre Luis Miguel (Diego Boneta) y su abuela Matilde (Lola Casamayor) por la tenencia de Sergio Basteri (Axel Llunas) Camila Jurado/NETFILX

Luis Miguel rememora en esa situación lo que su padre hizo con él cuando tenía apenas 11 años, y busca evitarlo.

Este domingo, podría resolverse la incógnita de qué ocurre con Sergio: si se queda con Luis Miguel en México o se vuelve a España con su abuela.

Su distanciamiento de Michelle

En esta segunda temporada de la serie, Luis Miguel conoce a Michelle Salas, la hija que tuvo con Stephanie Salas, quien en la ficción es nombrada como Sophie (Pilar Santacruz).

Estos últimos episodios están contados en dos líneas de tiempo, y se muestra la relación del artista con Michelle de niña (Valery Sais) y en su versión adolescente (Macarena Achaga). En el medio de estas dos etapas, el Sol de México se alejó por más de dos décadas de su hija.

Valery Sais como la versión niña de Michelle Salas y Pilar Santacruz en el papel de Sophie, madre de la hija de Luis Miguel Camila Jurado/NETFILX

En uno de los capítulos, la joven le pregunta a su padre: “¿Por qué no me viste por 11 años? Me la pasé pensando que era culpa mía... cuando te abandonan es por algo”. Y él se justifica: “Quería cuidarte, quería protegerte de mí. Te juro que me gustaría saber por qué daño tanto a la gente que me quiere”.

Pero el episodio final de la segunda temporada daría más detalles en torno a la situación que generó el alejamiento del artista.

Macarena Achaga como Michelle Salas junto a Fernando Guallar, en la piel de Mauricio Ambrosi, en la segunda temporada de la serie Camila Jurado/NETFILX

Mientras, en la versión que muestra a la joven ya mayor de edad, continúa la atracción entre ella y el manager y mejor amigo del cantante, Mauricio Ambrosi (Fernando Guallar). Al momento, Luis Miguel no los descubrió, pero podría tomarlo mal ya que le había anticipado a su camarada que no se metiera con su hija.

Coqueteo con Daisy, pelea con Érika

En el capítulo anterior, Érika (Camila Sodi) -novia de Luis Miguel en su versión joven-, quien hace referencia en la vida real a Issabela Camil, da el gran paso y se muda con él. Pero en la primera cena con sus padres el cantante se demora.

En el adelanto del capítulo final de la temporada, se muestra a Micky a los besos con Jessy (Mariela Garriga), quien hace alusión a la periodista Daisy Fuentes y se da a entender que Érika quiere dejarlo.

“No te vayas”, le dice el cantante a su gran amor mientras ella lo mira con cara de decepcionada.

Diego Boneta (Luis Miguel) y Mariela Garriga (Jessy/Daisy Fuentes) en una escena del penúltimo episodio de la bioserie Netflix

Antes, se había visto al artista dándole una entrevista a Jessy en un estudio. Pese a que se notaba mucha química entre ambos, no se muestra qué pasó. La periodista lo invita a tomar algo y Luis Miguel llega dos horas más tarde a la cena familiar de su novia.

En la vida real, Daisy Fuentes fue estrella de MTV en el boom de los videoclips, y había tenido un romance con Cristian Castro, quien también aparece en la serie con otro nombre y como suerte de antagonista de del Sol de México. La joven estuvo en pareja con Luis Miguel tres años, de 1995 a 1998.

Habrá tercera temporada

Los medios de espectáculos mexicanos aseguran que la tercera temporada de la serie de Luis Miguel ya es un hecho, y no porque esté solo confirmada sino porque ya habría sido grabada. Como yapa para los fans, un periodista adelantó que el Sol de México aparecería en el último episodio.

Según consignó La Razón de México, los periodistas del programa Sale el sol indicaron que la tercera entrega de esta biopic será con la última. Allí se espera que se aborden los romances que Micky tuvo con Mariah Carey y Aracely Arámbula, la madre de sus otros dos hijos Miguel y Daniel.

“Me está diciendo Alex Kaffie que la tercera temporada de Luis Miguel, la serie ya está grabada y que en el capítulo final aparecerá Luis Miguel”, reveló Liz López, jefa de corresponsales en México del programa de Suelta la sopa el pasado viernes 28 de mayo, confirmando esta versión.

También se habló de la posibilidad de hacer un spin-off sobre los padres de Luis Miguel, en la que volvería a actuar Óscar Jaenada, el actor que le puso el cuerpo a Luis Rey.

La aparición de Luis Miguel en un capítulo de la primera temporada Captura de Video / Netflix

Cabe recordar que Luis Miguel apareció en la primera temporada en un cameo junto a El Burro Van Rankin en una escena en la que se lo pudo ver pasando un buen momento con amigos en un bar.

Sobre la serie de Luis Miguel

Desde su estreno, en 2018, Luis Miguel, la serie se convirtió en uno de los fenómenos mundiales de Netflix. Tras los primeros diez capítulos, los fans tuvieron que esperar hasta 2021 para ver la segunda entrega.

Esta nueva temporada explora, en dos líneas de tiempo y a lo largo de ocho capítulos, las dificultades que enfrentó el artista para balancear su vida familiar y profesional.

Trailer de "Luis Miguel, la serie", temporada 2 - Fuente: Netflix

La biopic cuenta la historia oficialmente autorizada de la vida de Luis Miguel, una superestrella de renombre internacional y artista multiplatino premiado con seis Grammy. Desde su niñez hasta la actualidad.

A lo largo de los capítulos, narra toca temas como la desaparición de su madre, un trasfondo de abusos familiares, la relación con su hija Michelle, con sus hermanos Alex y Sergio y sus romances, entre otros. Sin embargo, los hechos relatados y los ocurridos en la realidad no siempre se condicen.

La serie, producida por Gato Grande Productions junto con Metro Goldwyn Mayer Studios Inc., tiene el aval del cantante, que figura como productor ejecutivo. El guión está a cargo de Daniel Krauze y está dirigida por Humberto Hinojosa.

