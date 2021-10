Campi recordó una fuerte pelea con Ricky Martin que casi termina a las piñas: “Nos separaron”

Martín “Campi” Campilongo divirtió a todos este miércoles al aire de Los Mammones (América) cuando contó la anécdota de su cruce con Ricky Martin. Según su relato, ocurrió cuando el cantante no quiso prestarse a una nota humorística.

Campi recordó que había viajado a Nueva York con José María Listorti. “Ricky estaba en Nueva York grabando un disco. Marcelo Tinelli me manda a Nueva York, un lugar que me vuelve loco. El primer día estuvimos todo el día en el hotel esperándolo, y al quinto día estaba re loco encerrado, comiendo papas fritas de la heladera y mirando Nueva York desde la ventana”, recordó el marido de Denise Dumas.

Cuando finalmente le avisaron que Ricky los podía recibir, Campi se metió en la piel de su personaje Jorge para hacer una nota humorística y ahí comenzaron los problemas. “Lo agarra al productor y me señala a mí. Viene el productor y me dice: ‘Vos no, no quiere hacer humor’. Bueno, que no haga humor, lo hago yo”, reconstruyó, focalizándose en la bronca que tenía por la negativa de la estrella pop.

Al ver que la situación se ponía cada vez más tensa, el propio cantante se sumó a la discusión. “Me paré y le dije: ‘Y a mi qué me importa. Ricky Martin: no tengo ni un disco tuyo, yo estoy laburando acá’. El chabón se me venía al humo, dos metros cuarenta, y yo iba al frente igual. Después nos separaron y no salí en la nota, la hizo sin mí”, concluyó.

El día que lo confundieron con el Bahiano

Dentro de las increíbles anécdotas que le contó a Jey Mammon y a sus panelistas, Campi recordó cuando una señora se lo confundió con el exlíder de Los Pericos, el Bahiano.

Todo se dio cuando salía de un show y una mujer lo frenó para pedirle un autógrafo. “Ay, mi hija es fan tuya, si se entera que estoy con vos se muere”, le dijo, desbordada de alegría. Emocionado, se dispuso a firmarle un autógrafo hasta que escuchó: “Mi hija tiene todos tus discos”. “¿Cómo es que te llamabas vos? ¿El brasilero?”, continuó ella. En ese momento, el cómico se dio cuenta que no era él a quien estaban buscando. Pero, para no contradecir a la mujer, le siguió el juego.

“El Bahiano”, contestó él y se dispuso a firmar el autógrafo. “En el papel le escribí ‘oioioioio’”, dijo entre risas, haciendo referencia a la conocida frase de la banda. Con este detalle, desde el conductor hasta la producción que se encuentra detrás de cámara estallaron en carcajadas.