Quién es Sibylle Szaggars, el último gran amor de Robert Redford

Tras la muerte del actor Robert Redford el pasado 16 de septiembre, algunos fanáticos recordaron la figura que compartió con él sus últimas tres décadas de vida. La artista alemana Sibylle Szaggars fue su compañera y esposa. La relación comenzó en 1996 y se consolidó lejos de la exposición mediática de Hollywood. Ambos compartieron un profundo compromiso con el activismo ambiental que marcó su vida en común.

Una artista alemana alejada de Hollywood

Sibylle Szaggars es una artista plástica de origen alemán, nacida en Hamburgo, con una reconocida trayectoria en el arte medioambiental y 20 años menor que el actor. Su vida se cruzó con la de la estrella de cine en 1996 en el Sundance Mountain Resort, el centro de esquí que Redford fundó en Utah. El flechazo fue inmediato. Él la invitó a comer, un momento que encontró a Szaggars con un desconocimiento casi total de la fama de su interlocutor.

Sibylle Szaggars es la fundadora de la organización sin fines de lucro The Way of the Rain Getty Images

Un amigo del actor le recomendó que se pusiera al día con su filmografía. Redford ya poseía un Oscar como director por Gente como uno (1981) y sumaba varias nominaciones, incluida una por su actuación en El golpe. “Dios mío, no conozco ninguna de sus películas”, pensó ella en aquel momento, según reveló en un evento público en 2014.

Lejos de ser un problema, esta situación fascinó a Redford. “Fue un comienzo maravilloso para una relación, porque empezó como dos personas que se conocieron y encontraron una conexión como seres humanos, en lugar de verse influidos por el éxito”, recordó el propio actor sobre esa primera cita.

Szaggars reveló que no conocía ninguna película del actor cuando se encontraron por primera vez Getty Images

Que tipo de arte realiza Sibylle Szaggars

El trabajo de Sibylle Szaggars se centra en el arte abstracto, con un fuerte componente ecológico. Una de sus técnicas más conocidas consiste en el uso de la lluvia sobre acuarela para crear sus obras.

Su carrera la llevó a exponer en distintos lugares del mundo. En 2011, participó en la muestra Arternativelight en el Chapiteau de Fontvieille, en Mónaco, donde fue fotografiada junto a la princesa Carolina.

Una de las técnicas de la artista alemana consiste en el uso de la lluvia sobre acuarela

El casamiento y la vida en común

La relación entre Redford y Szaggars se extendió durante 13 años de noviazgo antes de formalizar su unión. Se casaron el 16 de julio de 2009 en una ceremonia íntima en Hamburgo, la ciudad natal de la novia.

Su conexión no solo era sentimental, sino que se cimentaba en un fuerte compromiso con el cuidado del planeta. Juntos desarrollaron proyectos destinados a la conservación. Szaggars creó la organización sin fines de lucro The Way of the Rain, y Redford ocupó el cargo de vicepresidente.

En una entrevista con la revista AARP, Redford afirmó que la llegada de Sibylle lo transformó por completo. La consideraba una persona “especial” y declaró: “Me dio una vida completamente nueva”. Estuvieron juntos casi treinta años, una etapa que el actor describió como un renacimiento personal y profesional, hasta su muerte a los 89 años mientras dormía en su rancho de Utah.

La familia y los afectos previos del actor

Antes de su relación con Szaggars, Robert Redford tuvo una vida familiar intensa. Estuvo casado durante veintisiete años, desde 1958 hasta 1985, con la historiadora y activista estadounidense Lola Van Wagenen. Con ella tuvo cuatro hijos: Scott, Shauna, James y Amy. La pareja enfrentó la trágica pérdida de Scott, quien murió a los dos meses de vida. Sus otros tres hijos le dieron siete nietos.

Tras su divorcio de Van Wagenen, Redford mantuvo un noviazgo de siete años con la actriz brasileña Sonia Braga. Esa relación no concluyó en buenos términos. El vínculo con la artista alemana le trajo calma en una etapa más madura. La pareja no solo funcionó como marido y mujer, sino como mejores amigos, con un apoyo mutuo en sus respectivos proyectos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.