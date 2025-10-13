Quién fue el último ganador de La Voz Argentina y qué es de su vida hoy

Yhosva Montoya se coronó como ganador de La Voz Argentina 2022. Hace tres años, el oriundo de Gaiman, Chubut, logró el reconocimiento de sus pares, los jurados y el público al triunfar en este certamen televisivo que sirve de aventón para los artistas que hacen sus primeras armas.

Representante del team de Soledad Pastorutti, el joven cautivó con su color de voz, personalidad e impronta sobre los escenarios. Con el 52.4% de los votos, el nacido en La Patagonia superó a Ángela Navarro y se lanzó al estrellato bajo la tutela de una de las voces más reconocidas del folklore nacional.

Qué es de la vida de Yhosva Montoya

La historia de vida de Yhosva está repleta de curiosidades y adversidades. Según su testimonio, su nombre iba a ser Joshua, pero un error de registro cambió su identidad. A sus 7 años, el artista perdió a su mamá, lo que hizo crecer la figura paternal, la cual le sirvió de inspiración para librar su talento musical.

“Me refugié en la música, en la guitarra. Empecé a componer desde muy chiquito. Tengo canciones escritas para mi mamá y hasta el día de hoy las canto y la gente se emociona... la gente de Gaiman sabe lo que nosotros vivimos, y por eso a ellos también les llega”, explicó Montoya en la audición a ciegas de La Voz Argentina.

Una vez concluido el certamen de canto, Yhosva aprovechó el reconocimiento y popularidad de La Voz para darle más impulso a su proyecto musical. Desde ahí hasta la actualidad, el artista realizó diversas presentaciones musicales en distintos puntos del país, incluyendo una destacada muestra en el Senado Argentino, donde representó a Chubut, su provincia natal.

Un día para la historia: cuando compartió escenario con Soledad Pastorutti

Además de su amplio repertorio, el hito más destacado en su incipiente carrera fue el lanzamiento de Mi destino, su primer álbum de estudio, que salió a la luz en octubre de 2024 y tuvo una buena aceptación del público. Tras ello, Yhoshva se reencontró con Soledad Pastorutti, su exmentora, con quien compartió escenario en un festival que se celebró en Chubut.

A través de sus canales digitales, como su cuenta de Instagram, donde tiene 100 mil seguidores, el cantante muestra parte de su repertorio y ensayos para conectar con un público que lo sigue, incluso, desde antes de su irrupción en el concurso de talentos.

“Amigos ahora sí. ¡Si nos vemos en algún lugar, comenten! Gracias a Dios seguimos sumando fechas", lanzó Yhoshva sobre las cinco fechas que cerrarán su año. Las primeras tres se dieron los días 21, 28 y 29 de septiembre en Trelew y Buenos Aires, respectivamente. Los shows que faltan serán el 19 de octubre en Chubut y el 29 de noviembre en Puerto Madryn.

Aunque su notoriedad en los medios disminuyó con el correr de los años, Yhoshva mantiene vigente el honor de ser el último ganador de La Voz Argentina, a la espera de lo que será la gran final de este día lunes, donde cuatro participantes disputarán un lugar en la cima.