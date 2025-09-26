Soledad Pastorutti enseñó en La Voz Argentina cómo se debe revolear un poncho

Además de dar a conocer a gran cantidad de talentos de la música local, La Voz Argentina 2025 (Telefe) trae semana a semana secuencias que se vuelven virales por su humor. En esta oportunidad fueron Nicolás Occhiato y Soledad Pastorutti quienes protagonizaron un peculiar momento donde la cantante le enseñó al conductor sus talentos gauchescos.

Todo comenzó cuando el dueño de Luzu TV le dijo a su colega que quería aprender a revolear el poncho, como lo hace ella en muchas de sus presentaciones folklóricas. “¿Me puedo dar el gusto Sole? Quiero revolear el poncho con vos. ¿Cómo es la técnica? ¿Alguno me presta un poncho?“, le preguntó Nicolás a La Sole. Emocionada por su petición, la cantante le hizo llegar un poncho blanco y ella utilizó uno más pequeño de color marrón para enseñarle desde cero esta increíble técnica.

Soledad Pastorutti mostró su técnica para revolear el poncho (Foto: Instagram @sole_pastorutti)

Su primer tip para comenzar a revolear el poncho fue realizar un movimiento lineal hacia abajo y luego hacia arriba, como si se tratara de la “doma de un caballo”. “Es como si estuvieras arriba de un caballo”, indicó. Luego de este movimiento comenzaron los típicos giros en el aire que dejaron maravillados a todos. En redes sociales este sencillo tutorial se volvió viral con gran cantidad de reacciones de los usuarios.

“La Sole es grosa”; “Maravilloso”; “Grande La Sole Pastorutti es la única que me encanta como se divierte”; “Es buenísimo” y “Mágicos”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en Instagram por la performance de lujo que dieron en pleno vivo.