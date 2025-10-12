Lali Espósito cumplió 34 años: el íntimo festejo y el menú especial que eligió y que sorprendió a todos

Lali Espósito festejó sus 34 años en familia. Recientemente llegada de España, donde participó como jurado del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la cantante reunió a su círculo más íntimo para una celebración que contó con la presencia de su novio Pedro Rosemblat, su mamá, Majo Riera, entre otros presentes.

El posteo de Lali Espósito por la llegada de sus 34

“Se ha celebrado. Gracias por todo el amor”, indicó Espósito en un posteo donde mostró parte de los preparativos de un evento que se extendió hasta la madrugada. Con una sonrisa de oreja a oreja, la jurado de La Voz Argentina (Telefe) armó un banquete especial para agasajar a los invitados. Lejos de escoger opciones culinarias de otros países o apuntar a un menú estridente, la artista fue sencilla a la hora de armar el catering: optó por bandejas de milanesas y distintos fiambres como jamón, salame y queso. Las milanesas se llevaron la atención y la sorpresa de todos.

En una de las tantas instantáneas que se viralizaron en las redes se observó una parte del menú compuesto por fosforitos de jamón y queso; una bandeja con vegetales de estación y, para los más sofisticados, la combinación de espárragos con huevos duros.

La torre de milanesas que eligió Lali para agasajar a los invitados

Con la presentación de su último disco llamado No vayas a atender cuando el demonio llame, Lali agotó cuatro funciones en el estadio de Vélez Sarsfield y, en diciembre -el 16-, continuará con la repercusión de este material que reúne distintas piezas musicales, sumado a una puesta en escena única.

Lali Espósito hizo una reflexión de lo que fue su año

Fruto de un crecimiento profesional que la ubica como una de las cantantes más representativas del país, Lali celebró su presente y la llegada de los 34 años en su cuenta de X donde millones de seguidores están al tanto de todo lo que rodea a su vida.

“¡Qué año!. Tremendos los 33. Me dejó una de mis canciones preferidas que encima la canto con uno de mis artistas favoritos. ¡Salud!“, expresó Lali y se refirió a la canción ”33″ que hizo en colaboración con su amigo Dillom.

Lali organizó una fiesta privada con amigos y familiares

Además de las expresiones de deseo y felicidad por su carrera, Lali también apareció en un video junto a Rosemblat, quien sostuvo la torta personalizada de cumpleaños, que contó con una gran cantidad de frutas en su superficie y las tradicionales velitas que fueron apagadas una vez que se pidieron los deseos correspondientes.

El antes y después de la celebración de cumpleaños

Por último, en su Instagram, realizó una comparativa de cómo empezó la celebración, vestida íntegramente de blanco e impoluta y el después, acostada sobre las plantas de su casa, en una clara muestra de haber disfrutado de la jornada. “Gracias por todos los mensajes de amor. La pasé re lindo en mi cumple”, destacó Espósito.

Como no podía ser de otra forma, fruto de ser una celebridad reconocida, Lali recibió saludos y menciones en su posteo de Instagram. “Feliz cumple, princesa de nuestro corazón”; “La torre de milanesas”; “Te amo eternamente” y “Reina de Argentina”, fueron los comentarios que le dieron un cierre virtual a la celebración de una nueva vuelta al sol de Lali Espósito que se prepara para lo que será una nueva función en el estadio de Vélez, en el mes de diciembre.