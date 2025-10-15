Quién fue María Eugenia Karall, la locutora de Radio 10 que murió a los 52 años

La emisora Radio 10 comunicó este miércoles el fallecimiento de la locutora María Eugenia Karall a los 52 años. La profesional, una de las voces más reconocidas de la radio, padecía una enfermedad desde hacía algunos meses. La noticia generó sentidas despedidas por parte de sus colegas, quienes recordaron su trayectoria y su calidad humana tanto al aire como en las redes sociales.

Quién fue María Eugenia Karall

María Eugenia Karall era una de las voces insignia y más reconocidas de la emisora Radio 10, que construyó una destacable carrera en la radiofonía argentina. Se autodefinía en sus perfiles como “locutora y personajista”, una descripción que reflejaba su versatilidad y creatividad.

Karall era una de las voces insignia y más reconocidas de la emisora Radio 10

Su trabajo no se limitaba a la locución tradicional: también daba vida a diversos personajes humorísticos que se convirtieron en un sello de su estilo. Entre sus creaciones más recordadas se encuentran “Felicitas”, “Marta”, “Maripi”, “Daniela Ajustini” y “Martirio Alegre”. A través de ellos, dejó una huella personal en la audiencia de Radio 10.

Sus compañeros de trabajo la describieron como “una mujer luchadora, dulce y muy querida por todos”. Esta definición resalta no solo su capacidad profesional, sino también su don de gente y la calidez que la caracterizaba en el trato diario. Su profesionalismo se combinaba con una personalidad amable que le ganó el cariño de sus colegas.

En el ámbito personal, Karall estaba en pareja con Walter López, quien también es locutor, imitador y humorista en Radio 10. Ambos se conocieron en los pasillos de la emisora, donde compartían la pasión.

La despedida pública de Gustavo Sylvestre, vía X

Su trayectoria en los programas de Radio 10

La voz de Karall acompañó a los oyentes de Radio 10 en diferentes franjas horarias y formatos. Formó parte estable de equipos de programas de gran audiencia. Uno de ellos fue Llegó el sábado, el ciclo conducido por Pablo Ladaga que se emite los sábados de 12 a 14. También participaba en Reloj de Arena, con la conducción de Liliana López Foresi, los domingos de 10 a 12.

Su presencia en el fin de semana se extendía hasta la medianoche de los sábados, cuando compartía la mesa con Guillermo Capuya en el programa Dr C. Además, fue una pieza clave en el equipo de Mañana Sylvestre, el ciclo informativo matutino que conduce Gustavo Sylvestre.

Fue una pieza clave en el equipo de Mañana Sylvestre, el programa de Gustavo Sylvestre @virtudelpajaro

Otro de los proyectos relevantes en su carrera fue Rompiendo Moldes, el programa del sacerdote Juan Carlos Molina que estuvo al aire en la emisora hasta el 17 de agosto de 2025. El ciclo, que se emitía los domingos de 12 a 15, ofrecía un contenido versátil con noticias, música y comentarios de actualidad, un formato donde la locutora desplegaba su talento.

El recuerdo de sus colegas y de la emisora

El fallecimiento de Eugenia Karall provocó una profunda tristeza en el ambiente radial. La cuenta oficial de Radio 10 publicó un mensaje de despedida. “Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia”.

María Eugenia Karall era muy querida por sus compañeros, lo que generó una gran cantidad de mensajes despedida en redes @radio10_Neuquen

Gustavo “Gato” Sylvestre, compañero en Mañana Sylvestre, le dedicó sentidas palabras en sus redes. “Hoy nos dejó nuestra querida amiga y gran profesional @EugeKarall. Compartimos muchas horas de radio, con su excelente profesionalismo y sus queridos personajes que nos hacían pasar tan buenos momentos. Toda la familia de #MañanaSylvestre te va a extrañar. QEPD”, escribió el periodista.

Otras figuras del medio también expresaron su dolor. La periodista Débora D’Amato la recordó al aire como una “enorme compañera en el día a día, gran profesional. Amada persona”. Teté Coustarot destacó su don de gente: “Qué recuerdo amoroso dejás. Abrazo a la familia”. Pampa Mónaco la despidió con cariño: “Excelente profesional y mejor persona aún. Mucha fuerza a toda la familia”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.