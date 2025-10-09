Quién gana La Voz, según las encuestas

A pocos días de la gran final de La Voz Argentina (Telefe), la expectativa crece entre los fanáticos y las encuestas en redes sociales comienzan a marcar tendencias claras. Si bien la definición estará en manos del voto del público en vivo, los sondeos ya muestran a dos participantes como favoritos indiscutidos para quedarse con el trofeo.

Los cuatro finalistas ya están definidos y el gran ganador de esta nueva edición del reality musical está entre Alan Lez del team Lali, Nicolás Behringer del team Luck Ra, Milagros Gerez Amud del team Soledad y Eugenia Rodríguez del team Miranda!. Si bien la consagración del ciclo se llevará a cabo en dos partes, entre el domingo 12 y el lunes 13 de octubre, en redes sociales ya comenzaron a circular los primeros sondeos al respecto.

Los equipos de Lali, Luck Ra, Miranda! y Soledad se encuentran en la recta final del certamen de música adrian diaz bernini

Aunque no hay ninguna publicación oficial al respecto, algunos fanáticos de La Voz hicieron sus propias encuestas que permitieron dar cuenta quiénes son los favoritos de la edición 2025. Según una publicación realizada por el usuario de X @JulianFunky, en la que participaron 237 personas, el ganador sería Nicolás con el 55,7% de los votos, seguidos de Alan. Por su parte, el usuario @Sebittase hizo otra en la que participaron 385 personas, quienes dieron por ganador también a Nicolás con el 49,4% de los votos.

Las encuestas sobre la final de La Voz

Cuáles son los premios de La Voz Argentina

Nicolás Occhiato, el conductor del programa, reveló cuáles serán los premios que se llevarán los finalistas de esta edición del programa musical.

“El ganador de La Voz Argentina se va a llevar 70 millones de pesos, y además un contrato con el sello discográfico de Universal para sacar su música“, afirmó el conductor. Sin embargo, en ese momento, Occhiato también anunció que los otros finalistas también se irían con un premio. ”No se van con las manos vacías”, dijo y reveló: “El segundo se lleva 30 millones de pesos. El tercero tampoco se va con las manos vacías, se lleva 15 millones de pesos. Y el cuarto tampoco se va con las manos vacías, se lleva cinco millones de pesos. O sea, los cuatro finalistas algo se llevan, más allá de la exposición de haber cantado acá“.

Cómo votar para la final de La Voz: tres métodos, paso a paso

Se puede elegir cualquiera de los siguientes tres métodos para votar por el cantante que se desee seleccionar como ganador. Además, los participantes en la votación tienen la posibilidad de ganar hasta 3 millones de pesos, según afirman desde la emisora.

1. Votación por página web

Ingresar a LaVozArg.ar

Seguir las instrucciones en la web para seleccionar al finalista preferido.

2. Votación por mensaje de texto (SMS)

Abrir la aplicación de mensajes de texto en el teléfono.

Enviar un SMS al número 9009 .

. El contenido del SMS debe ser el nombre del cantante por el que se desea votar:

Para votar por Alan Lez, enviar ALAN al 9009.

al 9009.

Para votar por Nicolás Behringer, enviar NICOLÁS al 9009.

al 9009.

Para votar por Eugenia Rodríguez, enviar EUGENIA al 9009.

al 9009.

Para votar por Milagros Gerez Amud, enviar MILAGROS al 9009.

3. Votación por código QR