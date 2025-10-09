Cómo votar en la final de La Voz Argentina 2025

La Voz tendrá su final el lunes 13 y martes 14 de octubre, en un evento dividido en dos emisiones. Hay televidentes, seguidores del programa, que quieren emitir su voto al personaje y la performance que más les gusta. ¿Cómo votar al ganador?

Las fanáticos del show están ansiosos por saber de qué equipo será el ganador y cuál de todos los finalistas se llevará el título. Este programa tuvo cuatro equipos en su edición 2025. Los coaches son Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda! Cada uno de ellos armó su grupo con distintos participantes que avanzaron a las siguientes etapas del concurso.

En La Voz Argentina se puede votar por celular Lifestock - Freepik

Cómo votar para la final de La Voz: tres métodos, paso a paso

Se puede elegir cualquiera de los siguientes tres métodos para votar por el cantante que se desee seleccionar como ganador. Además, los participantes en la votación tienen la posibilidad de ganar hasta 3 millones de pesos, según afirman desde la emisora.

1 Votación por página web

Ingresar a LaVozArg.ar

Seguir las instrucciones en la web para seleccionar al finalista preferido.

2 Votación por mensaje de texto (SMS)

Abrir la aplicación de mensajes de texto en el teléfono.

Enviar un SMS al número 9009 .

. El contenido del SMS debe ser el nombre del cantante por el que se desea votar:

Para votar por Alan Lez, enviar ALAN al 9009.

Para votar por Nicolás Behringer, enviar NICOLÁS al 9009.

Para votar por Eugenia Rodríguez, enviar EUGENIA al 9009.

Para votar por Milagros Gerez Amud, enviar MILAGROS al 9009.

3 Votación por código QR

Buscar el código QR que aparece en la pantalla de Telefe, cuando el programa está pasando. Este código también puede aparecer antes de un corte publicitario, por ejemplo.

de Telefe, cuando el programa está pasando. Este código también puede aparecer antes de un corte publicitario, por ejemplo. Escanear el código QR con la cámara o una aplicación lectora de códigos QR en el dispositivo.

Esto dirigirá al usuario a la plataforma de votación para que emita su elección.

Los finalistas de La Voz Argentina 2025 Telefe

Quiénes son los finalistas de La Voz Argentina

Por el Team Soledad eligieron que la finalista sea Milagros Amud .

. Por el Team Miranda! se inclinaron por Eugenia Rodríguez .

. Para representar al Team Luck Ra votaron a Nicolás Behringer.

Para el Team Lali le dieron la oportunidad a Alan Lez.

Cuándo es la final de La Voz Argentina

La final de La Voz Argentina tendrá dos partes en la que se definirá qué finalistas se llevan los premios. Comenzará en el programa del domingo 12 de octubre a las 22.15 y terminará al día siguiente, el lunes 13 a las 21.30.

Cuáles son los premios de La Voz Argentina

Nico Occhiato es el presentador de La Voz Argentina adrian diaz bernini

Nicolás Occhiato, el conductor del programa, reveló cuáles serán los premios que se llevarán los finalistas de esta edición del programa musical.

“El ganador de La Voz Argentina se va a llevar 70 millones de pesos, y además un contrato con el sello discográfico de Universal para sacar su música“, afirmó el conductor. Sin embargo, en ese momento, Occhiato también anunció que los otros finalistas también se irían con un premio. ”No se van con las manos vacías”, dijo y reveló: “El segundo se lleva 30 millones de pesos. El tercero tampoco se va con las manos vacías, se lleva 15 millones de pesos. Y el cuarto tampoco se va con las manos vacías, se lleva cinco millones de pesos. O sea, los cuatro finalistas algo se llevan, más allá de la exposición de haber cantado acá“.