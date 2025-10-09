Los motivos por los que Telefe adelantó el estreno de MasterChef Celebrity y la final de La Voz Argentina

El cambio de fecha del partido de fútbol entre Argentina y Puerto Rico -previsto originalmente para el lunes 13 en Chicago y trasladado al martes 14 en Miami- obligó a Telefe, que tiene la transmisión del encuentro, a ajustar su grilla de programación de cara al estreno de MasterChef Celebrity, la gran apuesta del canal con Wanda Nara como conductora y los exigentes Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui como el jurado que evaluará a los 24 famosos en competencia.

Si bien se había anunciado que las cocinas más famosas de la televisión se encenderían el martes 14 tras la final de La Voz Argentina -que estaría dividida entre lunes y martes-, anoche, el canalinformó que el debut de la nueva edición de MasterChef Celebrity se adelantará al lunes 13 a las 22.

MasterChef Celebrity comenzará el lunes 13 a las 22 por la pantalla de Telefe, con la conducción de Wanda Nara

De esta forma, la final del reality de canto conducido por Nicolás Occhiato, que ayer definió a sus cuatro finalistas, comenzará el domingo desde las 22.15. En la primera etapa, los participantes se enfrentarán por el premio mayor: 70 millones de pesos, un auto 0km y un contrato de exclusividad con una discográfica. En tanto, el lunes a partir de las 21.30 se sabrá quién será el gran ganador, quien supo hacerse camino entre más de 20.000 personas que concurrieron a los castings y de los más de 6300 videos que los aspirantes subieron a TikTok para llegar a las audiciones a ciegas, la primera fase de La Voz Argentina, que había iniciado a finales de junio.

Con estos ajustes, la programación de Telefe queda de la siguiente manera: el domingo 12 a las 21.15 irá Por el Mundo, de Marley, con Damián Betular como invitado en un viaje por Malasia. A las 22.15 seguirá La Voz: Comienza la gran final, y a las 23.15, Pasapalabra.

El lunes 13 a las 21.30 se emitirá La Voz: la gran final, y a las 22, el estreno de MasterChef Celebrity. Mientras que, el martes 14, el programa conducido por Wanda Nara irá al término del partido de fútbol entre Argentina y Puerto Rico, que comienza a las 21.

¿Cómo será la nueva edición de MasterChef Celebrity?

Este año, los participantes del certamen serán Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis; Maxi López, Evangelina Anderson, el humorista Alex Pelao, Momi Giardina, Ian Lucas, Marixa Balli, Diego “Peque” Schwartzman, Claudio “Turco” Husaín, Jorge “Roña” Castro, Valentina Cervantes, Sofi Martínez, Luis Ventura, Susana Roccasalvo, Esteban Mirol, La Joaqui, Andy Chango, Emilia Attias, Cachete Sierra, Miguel Ángel Rodríguez, la influencer Sofía “La Reini” Gonet, Chino Leunis, Julia Calvo y Eugenia Tobal.

En diálogo con LA NACION, el jurado adelantó cómo vieron a los concursantes en las primeras jornadas de grabación y cómo es su vínculo con Wanda Nara, que por segunda vez está al frente de las cocinas como conductora.

“Wanda está muy bien. Ella es el cuarto mosquetero, la que dirige esta orquesta. Es muy cómplice con nosotros y muy buena compañera. Siempre está con una sonrisa: nunca de mal humor, nunca la vas a ver llegar tarde. Eso fortalece mucho al equipo ¡Ella siempre desdramatiza y vamos para adelante!“, aseguró Damián Betular. En tanto, Germán Martitegui opinó: ”La veo mejor que nunca y el equipo, el cuarteto, está superaceitado. Nos miramos y sabemos lo que estamos pensando. Creo que se van a sorprender bastante".

Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui Santiago Filipuzzi

Respecto a los participantes, Donato de Santis dijo que no se encariña “tan fácil”, mientras que Martitegui sostuvo que, hasta el momento, “es el mejor grupo” que tuvieron en las distintas temporadas. “Hay para todos los gustos y todas las edades. ¡Me sorprendieron muchísimo!“, señaló a este medio.

MasterChef Celebrity también contará con un segmento digital a cargo de Grego Rossello y Nati J. Los influencers tendrán el rol de hosts e interactuarán noche a noche con la audiencia mientras miran en vivo el programa a través del canal de YouTube y Twitch de Telefe. Además, jóvenes streamers como Momo y Bofe “reaccionarán” al programa desde sus canales personales de YouTube.