La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) entregó este jueves 27 de noviembre los premios Martín Fierro de Cable 2025 en el salón Goldencenter. La ceremonia distinguió a las figuras y producciones más destacadas de la televisión paga durante la última temporada y culminó con el anuncio del máximo galardón de la entidad.

Quién ganó el Martín Fierro de oro de Cable 2025

La expectativa central de la noche se resolvió al final de la velada. Gustavo Sylvestre obtuvo el Martín Fierro de Oro, el premio más importante que otorga la institución. El conductor recibió el reconocimiento tras una noche donde se destacaron múltiples figuras del periodismo político y de actualidad.

Gustavo Sylvestre obtuvo el Martín Fierro de Oro tras una noche destacada para el periodismo político Gerardo Viercovich - LA NACION

Quién obtuvo las principales categorías

La señal de noticias LN+ consiguió galardones en categorías centrales del periodismo político y económico. José Del Río ganó la estatuilla en el rubro Económico por su labor en Comunidad de Negocios. El periodista subió al escenario para agradecer el reconocimiento y destacó el valor del país durante su discurso: “Creo que la Argentina es un país que vale la pena”.

Débora Plager recibió el premio a la Labor Conducción Femenina por su trabajo en los ciclos +Info Tarde y +Periodismo. La conductora aprovechó su momento en el estrado para enviar un mensaje al auditorio y a la audiencia: “Invito a todos a defender la libertad de expresión, gobierne quien gobierne”.

El canal sumó otro reconocimiento en la categoría de Columnista Político. Daniel Bilotta fue premiado por su desempeño en la pantalla de LN+. El periodista compartió el galardón en este rubro con Iván Schargrodsky, integrante de la señal C5N.

Ganadores en noticias y política

La señal C5N recibió el premio al Servicio Informativo y a la Producción Integral. Varios de sus programas y figuras también resultaron ganadores. Jorge Rial se impuso en el rubro Programa Periodístico con Argenzuela. Pablo Duggan ganó en Interés General Diario con el ciclo Duro de Domar. Nicolás Boccache obtuvo el reconocimiento como Productor General.

La labor periodística femenina fue para Rosario Ayerdi por su trabajo en Estamos Jugados. Rosalía Constantino ganó como Columnista Económico por su participación en Duro de Domar.

El In Memoriam de los Martín Fierro de cable 2025

El canal TN cosechó múltiples estatuillas. Jonatan Viale ganó en el rubro Labor Conducción Masculina por su programa ¿La ves?. Franco Mercuriali recibió el premio a mejor Noticiero por TN de Noche. La señal también se destacó en categorías específicas. Eleonora Cole ganó en Programa Rural con TN Campo. Manuel “Manu” Jove obtuvo el premio a Cronista/Movilero.

La cobertura de temas policiales y judiciales tuvo un empate. Rodrigo Alegre de TN y Rodolfo “Fito” Baqué de A24 compartieron el premio a Columnista Policial / Judicial. Pietro Sorba y Diego Valenzuela ganaron en el rubro Culinario con Historias Ricas 4, emitido por TN.

Interés general, servicios y magazine

El canal A24 sumó varios premios a lo largo de la noche. Rolando Graña ganó en Interés General Semanal con su ciclo GPS. Santiago Cúneo recibió la estatuilla a Mejor Panelista por su participación en el mismo programa. Fernando Felice se impuso en Temas Médicos con El secreto mejor guardado. Cata De Elía ganó en el rubro De Servicios con Transición 2030.

Cata De Elía ganó en el rubro De Servicios con el ciclo Transición 2030

La categoría Magazine tuvo como ganador a Samuel “Chiche” Gelblung por Chiche 2024, emitido en Crónica TV. Ciudad Magazine celebró dos victorias. Joaquín “El Pollo” Álvarez ganó en Arte, Moda y Tendencia con La jaula de la moda. Ornella Flench recibió el premio Revelación por su trabajo en Emprendi2.

Héctor Maugeri ganó en el rubro De Entrevistas con su ciclo +Caras, de la señal Caras TV. El premio a mejor programa cultural/educativo fue para Cristina Mucci por Los 7 locos, emitido por el Canal de la Ciudad. Canal 26 obtuvo el galardón en Turismo y Tiempo Libre con el programa El Turismo y la Hospitalidad, conducido por Cristina Castro.

Deportes y rubros técnicos

El periodismo deportivo tuvo sus reconocimientos específicos. TN Deportivo ganó como Periodístico Deportivo. Gustavo Grabia obtuvo el premio a Labor Periodística Deportiva por Presión Alta en TyC Sports. El noticiero deportivo del año fue SportsCenter, de la señal ESPN.

Gustavo Grabia obtuvo el premio a Labor Periodística Deportiva por Presión Alta en TyC Sports

El programa Última Vuelta, de DeporTV, ganó en el rubro Deportivo. María Ungaro se llevó la estatuilla en Deportes Extremos por Winter News, emitido en ESPN/Disney.

La música tuvo su espacio en la premiación. La Viola, ciclo de TN conducido por Fernando Molinero, ganó en Musical (Rock, pop y urbana). El premio para Musical (Jazz / Tango / Folklore) fue para Fiesta Gaucha, de América Sports.

El rubro Documental distinguió a la producción Menem Junior: la muerte del hijo del Presidente, emitida por Discovery Channel. En el apartado publicitario, la campaña de Shell por su 110 aniversario ganó como Aviso Publicitario, y Betsson obtuvo el premio a Aviso Institucional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.