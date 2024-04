Quién se fue de Gran Hermano ayer, lunes 1° de abril

Escuchar

Gran Hermano (Telefe) tuvo una nueva gala de eliminación y un participante abandonó la casa más famosa del país por decisión del público. La placa estuvo integrada por Damián Moya, Emmanuel Vich, Joel Ojeda, Mauro Dalessia y Florencia Regidor, y al final de la noche hubo una nueva expulsión.

Los primeros salvados fueron Damián, con el 2,5% de los votos, y Florencia, quien obtuvo el 7,8% de los votos.

Previamente a los resultados finales, los jugadores que quedaron, Joel, Emmanuel y Mauro, fueron al confesionario y explicaron los motivos por los cuales debían seguir en el juego. El primero en pasar fue Joel, quien aseguró: “Quiero agradecer a toda la gente que hizo que estuviera acá de nuevo. Estoy pasando un momento único en el programa y tengo muchas ganas de seguir. Me siento feliz y contenido. Quiero pedirles que confíen en mí”.

El segundo hermanito en dar sus razones fue Mauro. “Creo que se debería darme una oportunidad más. Estoy dando todo lo posible para adaptarme. Esto no es para nada fácil y todo depende del tiempo. Considero que durante la semana intentó ser lo más leal posible”, aseguró.

Por último, Emmanuel explicó las razones para continuar en el juego. “Me quiero quedar para cumplir mi sueño, quiero seguir jugando, acompañar a Furia hasta la final, porque soy ‘Emma Vich’, y seguiré dando lo mejor de mí. Estoy agradecido a la gente”, explicó.

Luego, Santiago del Moro contó que Mauro había sido salvado con el 19,6%, por lo que al final de la noche quedó un mano a mano entre Emmanuel y Joel.

Finalmente, el conductor anunció que quien debía eliminar el reality era Joel, con el 53,8% de los votos. Tras saberse los resultados, Juliana Scaglione, alias “Furia”, festejó la salida de su compañero. “¡Gracias, gracias, gracias, furiosos!”, lanzó la entrenadora mientras el azafato se despedía de sus compañeros.

En cambio, Catalina Gorostidi no pudo evitar llorar y fue abrazada por Florencia. Durante el programa, Catalina tuvo un llamado de atención por parte de Gran Hermano tras registrar que la médica brindó información del afuera y es una de las reglas que no pueden quebrar al reingresar al juego. En caso de que no cambie la actitud, la participante obtendrá sanciones por parte del dueño de la casa.

Quiénes son los jugadores que continúan en Gran Hermano

Los participantes que siguen en el reality, son: Federico “Manzana” Farías, Zoe Bogach, Martín Ku, Emmanuel Vich, Nicolás Grosman, Juliana Scaglione, Bautista Mascia, Virginia Demo, Paloma Méndez, Damian Cesarmorsa, Florencia Regidor, Darío Martínez, Mauro Dalessio y Catalina Gorostidi.

Por otro lado, los participantes eliminados de GH son Carla Destéfano (abandono), Hernán “El Negro” Ontivero, Axel Klekaylo, Williams López, Florencia Cabrera, Denisse González, Alan Simone, Sabrina Cortez (dos veces) Lucía Maidana, Lisandro Navarro, Isabel Denegri (expulsión), Denisse González (dos veces), Rosina Beltrán y Joel Ojeda (dos veces).

Cómo votar en Gran Hermano

El voto que emite el público es negativo e indica a quién quiere que se elimine de la casa. Para participar se deberán seguir los siguientes pasos:

Mandar un mensaje de texto al número 9009 con la palabra “GH”.

Luego, obtendrán una respuesta automática y allí tendrán que contestar con el nombre de la persona que deseas que abandone la casa de Gran Hermano, sin usar apodos.

Después, llegará el siguiente mensaje: “¡Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano, responde este mensaje con la palabra “SI”. De este modo, el voto quedará registrado en el sistema.

Cómo se puede ver Gran Hermano en vivo

Gran Hermano se puede ver en vivo por televisión o por streaming. En el primer caso, se puede ver por distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por en Canal 10.

LA NACION