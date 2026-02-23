MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo una gala de eliminación que se vivió con mucha tensión y dio, como resultado, la despedida de una participante que nadie quería ver partir. La sorpresa se dio después de que el jurado comunicara que Susana Roccasalvo debía irse del programa que hoy cambia de horario a las 21.15.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Wanda Nara junto al jurado de MasterChef Celebrity 2025 Instagram

Quién se fue de MasterChef ayer, domingo 22 de febrero

El programa comenzó con una expectativa pacífica que rápidamente se apagó cuando los jueces levantaron las tapas y, debajo de ellas, había un delantal negro para cada participante. Fue en ese momento en el que todos se enteraron que esa misma noche se iría uno para siempre del programa. Esta decisión fue muy mal tomada por los participantes.

Luego, Wanda Nara anunció que los acompañaría un “orgullo para la gastronomía coreana”, la chef Sandra Lee, embajadora global del Kimchi. Ese sería el plato que cocinarían en la noche del domingo. “Que tu energía coreana les de el conocimiento que no tienen para estos platos tan delicados”, le pidió la conductora.

El kimchi en MasterChef

El Kimchi, tal como lo explica su embajadora mundial, es un “superalimento”, de los más completos del mundo al tener una cantidad muy grande de probióticos y lactobacillus, fundamentales para el intestino. Se trata de un plato coreano que, por lo menos en su versión descrita como “express”, se basa en vegetales y una salsa para acompañarlos.

Los participantes trabajaron sobre la receta que la profesional les enseñó. Luego, se enfrentaron a los jurados y sus comentarios.

Cuando le tocó el turno a Susana, los jueces probaron en silencio mientras ella explicaba que había sido una noche de malas energías, porque la gala de eliminación la había tomado por sorpresa. Luego, Martitegui le dijo que su Kimchi tenía poco sabor y los demás adhirieron a su comentario y marcaron la carencia de potencia en el gusto.

Luego, en un mano a mano con Andy Chango, la periodista quedó eliminada y dio sus palabras de despedida.

Una despedida de MasterChef

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Susana Roccasalvo , periodista, fue la última eliminada.

, periodista, fue la última eliminada. Miguel Ángel Rodríguez , actor, fue el anteúltimo eliminado.

, actor, fue el anteúltimo eliminado. Rusherking , cantante, fue el décimo tercer eliminado.

, cantante, fue el décimo tercer eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias ―que justo había sido eliminada la semana anterior―, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entrará en la competencia.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

Todo lo que hay que saber para ver en vivo MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 21.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.