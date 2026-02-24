Quién es Lolo, la hermana de Juli Poggio que va por todo en Gran Hermano, Generación Dorada
La joven influencer y actriz, hermana de una las participantes más queridas del ciclo, entró a la casa más famosa del país y promete dar de qué hablar
- 2 minutos de lectura'
El esperado inicio de Gran Hermano Generación Dorada llegó a la pantalla de Telefé y hay un apellido conocido por los fanáticos dentro de la casa más famosa. La tercera participante en entrar fue Lolo Poggio, hermana de la reconocida Juli Poggio, quien fue finalista en la edición del 2022 y terminó tercera. La influencer y actriz prometió que dará de qué hablar en el juego ya que se considera “un poco histérica”.
“Soy Lolo Poggio, soy de Devoto, soy actriz, bailarina, modelo, influencer y cantante“, se presentó en el video inaugural la joven de 19 años. Obviamente, no esquivó el tema y se mostró orgullosa de ser hermana de Juli, una de las participantes más queridas en la historia de GH. ”Conozco a esa Juli Poggio y es mi hermana a la cual amo muchísimo", reconoció.
Sobre su aporte en la casa, aseguró que su fuerte estará en la cocina: “Cocino muy bien, me encanta cocinar y como habrán visto mi hermana no sabía ni pelar una papa. Juli se encabrona más capaz”. “Yo soy más racional, más de pensar las cosas. No soy problemática ni muy combativa, pero sí soy un poco histérica", advirtió.
Por último, contó brevemente cómo será su juego en el reality. “Sería una jugadora estratégica. Creo que no podría evitar que mi cabeza esté maquinando todo el día porque así soy, pero también soy una persona muy emocional y desde lo que me vibra, lo que siento, cómo me caés, también sería parte de mi juego", aseveró.
En sus redes sociales, donde tiene más de 500 mil seguidores, Lolo suele subir fotos modelando y disfrutando de su vida como influencer.
