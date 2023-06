Quién se fue de MasterChef este domingo 18 de junio

escuchar

Este domingo 18 de junio, se celebró la 11° gala de eliminación de MasterChef (Telefe) y un nuevo concursante debió abandonar la cocina más famosa del país. Los cinco participantes que se encontraban en la cuerda floja tenían que preparar un plato libre con los ingredientes que aparecieron en la caja misteriosa, para convencer al jurado compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Una competencia que determinaría la salida de uno de ellos del reality, que poco a poco se acerca a su final.

Rodrigo Salcedo, Estefanía Herlein, Antonio López, Silvana Díaz y Juan Francisco Moro fueron los concursantes que debieron enfrentarse al desafío de este domingo, para luchar por permanecer en la cocina más famosa del país. Al abrir la caja misteriosa, se encontraron con varios ingredientes, entre los que figuraron alcaucil, alcachofa y algunas hierbas. Con ellos, excepto uno que descartarían a elección, deberían preparar un plato libre en 60 minutos.

ARCHIVO-. Los concursantes se enfrentaron al desafío de preparar un plato libre en 60 minutos FABIAN MARELLI

Además, los aspirantes a chefs debían emplear los utensilios que se les presentaron: una mandolina, un rayador eléctrico y un mortero. Ante el aviso de la conductora Wanda Nara sobre el comienzo del tiempo, los participantes se pusieron manos a la obra y plasmaron su creatividad y aprendizaje.

Pero, como en cada gala de eliminación, el jurado debía elegir a uno de los concursantes para abandonar las cocinas. Este domingo, fue el turno de Juan Francisco, quien presentó un lomo relleno de frittata de espinaca que no convenció a los profesionales.

Juan Francisco fue el último eliminado de MasterChef

“Las papas están crudas, la ensalada no me termina de convencer y me falta una salsa”, sentenció Martitegui. “La ejecución tiene varias fallas, a la carne le faltó un poquito más de humedad y falta condimento. Son muy blandos los sabores”, apuntó el juez italiano.

Colgó el delantal entre lágrimas

Así, el guardavidas de la cocina más famosa del país fue el último eliminado de MasterChef, pero no perdió el espíritu y las ganas que despertó entre los fogones. “Voy a seguir con la cocina. Sé que tengo adeptos a mi comida. Cuesta irse porque te sentís como en tu casa”, señaló Moro. Y agregó: “Estoy súper feliz de haber estado acá. Aprendí un montón de cosas”.

Juan Francisco fue el último eliminado de MasterChef Captura

El exparticipante se quebró en medio de la despedida y colgó su delantal sobre la mesa, entre lágrimas. “Aprendí que tengo otra pasión, además de la de salvar vidas. Solo puedo decir: ‘Gracias’”, cerró.

En tanto, los chefs profesionales lo motivaron a continuar en el rubro gastronómico. “Esta motivación no tiene que desvanecer”, señaló De Santis. Y apuntó: “Avanti”. Por su parte, Betular le dedicó unas sentidas palabras: “Te vas brillando con unos platos espectaculares”. “Podés dedicarte a hacer lo que quieras, porque tenés una gran pasión. Sos parte de nuestra familia y te deseo lo mejor”, concluyó Martitegui.

Finalmente, Wanda Nara fue la última en despedir a Juan Francisco, mientras sus compañeros estaban visiblemente emocionados. “Con ese carácter que tenés acá, tenés que ir a por tus sueños. Vas a lograr todo lo que te propongas”, advirtió la conductora.

