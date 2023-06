MasterChef: Juan Francisco fue eliminado y Germán Martitegui se mostró muy conmovido

escuchar

Pocos minutos después de las 22:30 comenzó una nueva gala de eliminación en MasterChef, a medida que la ansiada final se acerca a paso acelerado. Luego de saludar a los jurados, Wanda Nara invitó a las estaciones a los participantes que se encuentran en la cuerda floja, y ellos eran Rodrigo Salcedo, Estefania Herlein, Antonio López, Silvana Diaz y Juan Francisco Moro.

Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis FABIAN MARELLI

Todos los cocineros se encontraron en sus estaciones con la temida caja misteriosa, y al momento de abrirlas descubrieron que allí había alcaucil, alcachofa, y hierbas entre otros ingredientes. En ese momento, Donato de Santis expresó: “Esta es una noche de puro talento, que nos tienen que demostrar en sesenta minutos de cocina. La tarea de hoy va a incluir un plato libre”, y dicho eso Germán Martitegui agregó: “Van a tener que utilizar todos los ingredientes de su mesada, menos uno de ellos”. Y por último, Damián Betular concluyó: “El ingrediente que no van a usar, lo van a descartar ustedes mismos. Les pido que lo elijan ahora y lo separen”.

Y cuando todos se preparaban para empezar a cocinar, Donato anunció: “Como nos gusta empujarlos a que obtengan la excelencia, tenemos algo más preparado para ustedes”, y Betular subrayó: “Esta noche los vamos a poner a prueba, con una serie de utensilios que seleccionamos para que utilicen hoy”. De ese modo, los cocineros se encontraron con una mandolina, un rayador eléctrico, y un mortero, y Martitegui aclaró: “Van a tener que pensar un plato que incluya el uso de estas cinco herramientas”.

Sin perder un instante, todos comenzaron a cocinar procurando utilizar todos los elementos indicados, a medida que los especialistas les daban todo tipo de consejos, con el fin de evitarles cometer un error. Aunque como es habitual, los chefs amateur no pudieron disimular los nervios durante la etapa de preparación.

Etapa de degustación

Cuando llegó la etapa de probar los platos, Estefanía fue la encargada de romper el hielo, con sus Medallones de lomo con papas y alcauciles. Luego de probarlos, Martitegui opinó: “Está mucho mejor que el dibujo que me pasaste. Está muy lindo, fresco, tiene mucho trabajo, las papas espectaculares, pero me falta una salsa”.

En segundo lugar, Silvana propuso alcaucil relleno con vegetales y papas horneadas, y Betular expresó: “Lo siento forzado. Las semillas se pueden poner de otra manera, entiendo que fuiste por el plato vegetariano. Me gusta el alcaucil, pero el resto no lo veo integrado”. Luego Donato aseguró: “El alcaucil está casi hecho bien, pero le falta un poco más de gusto, es cierto que estos elementos los forzaste para que combinaran, le dedicaste mucha energía al alcaucil, y el resto de compromiso”.

Damián Betular

Rodrigo hizo un Tournedó de lomo con puré de alcaucil, que tuvo una moderada aceptación entre los especialistas. En la devolución, Donato consideró: “Hay un muy buen sabor en el puré, la ensalada bien condimentada, las papas están bien, todo tiene un saborcito, es correcto el plato, pero ojo la presentación”. A continuación, Martitegui agregó: “La croute está bien, el puré también, es arriesgada la mayonesa fría en un plato caliente, pero en líneas generales está bien”.

Juan Francisco dio un paso en falso con su lomo relleno de frittata de espinaca, y Martitegui le dijo: “Las papas están crudas. La ensalada no me termina de convencer, y me falta una salsa”. En la misma línea, Donato subrayó: “La ejecución tiene varias fallas, a la carne le faltó un poquito más de humedad, y falta condimento, son muy blandos los sabores”.

En el cierre, Antonio llevó sus lomo con crosta de hierbas y alcauciles, pero Betular se mostró disconforme: “Hay un exceso de todo. Por ahí con la mitad del lomo y puré íbamos bien. La crosta se pierde un poco. El lomo es una carne muy generosa, entonces necesita una ayuda de mucho sabor, y esta no lo tiene”.

En la devolución, los especialistas destacaron a Rodrigo y a Estefanía entre lo mejor de la noche . De ese modo, Antonio, Silvana y Juan Francisco quedaban en zona de riesgo, y finalmente fue ese último el eliminado. Con mucha emoción, y ante la mirada notablemente emocionada de Martitegui, Juan Francisco expresó: “Voy a tener tristeza por irme, pero hay que valorar haber estado acá. Estoy súper feliz. Quiero agradecerle a mi familia, a mis amigos, y solo puedo decir gracias”.

