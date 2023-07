escuchar

La gran final de MasterChef (Telefe) cada vez está más cerca y la tensión se sintió en la cocina más famosa del país. Este domingo 30 de julio, se celebró la última gala de eliminación del certamen que conduce Wanda Nara y un participante debió abandonar el estudio, en medio de una emotiva despedida entre lágrimas. Al final de la noche, quedaron tres concursantes que se enfrentarán en la semifinal del reality.

Este domingo, se celebró la última gala de eliminación de MasterChef. Antonio López, Rodrigo Salcedo, Estefanía Herlein y Rodolfo “Rudy” Vera compitieron para convencer al jurado conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Pero solo tres de ellos avanzaron hacia la semifinal del reality.

Quién se fue de MasterChef este domingo 30 de julio

La prueba de esta noche consistió en preparar un shawarma de hongos, una especialidad del restaurante de Martitegui, para lo cual el chef dio algunos detalles. Tras la presentación de sus platos, el jurado determinó quién abandonaría la competencia. Se trató de Antonio, quien presentó un shawarma en un pan pita, con salsa yasgua y babaganush, que no convenció a los profesionales. “A los hongos les falta un poco de cocción y tiene marinada cruda, por eso está salada”, apuntaron en su evaluación.

El plato que preparó Antonio Telefe

Al instante, Estefanía, Rodrigo y Antonio se fundieron en un abrazo, ante la atenta mirada de Rudy, que se encontraba en el balcón por haber triunfado en la primera prueba de la noche. “Ya está, ya terminó esto para mí”, advirtió el concursante eliminado. Y agregó: “Estoy contento. Vuelvo con los míos, a casa. Esto recién comienza”.

Una despedida entre lágrimas

El jurado pronunció el nombre de Antonio López y el estudio de Telefe se inundó de emoción por su partida previa a la semifinal del reality. “Voy a tratar de no pensar lo que está pensando un país entero en este momento”, señaló De Santis. Y apuntó: “Me ilumina el camino que tuviste. Sos de luchar por tratar de transmitir lo que te gusta, que es la cocina. Nos emocionaste y nos sorprendiste”.

Por su parte, Betular destacó su habilidad y su pasión. “Hoy, un mal plato y algunos detalles te dejaron afuera, pero ese sueño aún está por cumplir”, señaló. En tanto, Martitegui añadió: “Tenemos que estar contentos. Cocinás muchísimo mejor que cuando empezaste. Hay que tener mucho coraje para venirse solo como hiciste vos”, dijo, en referencia al salteño.

Antonio se despidió entre lágrimas Captura

Y concluyó: “La cocina está en tu sangre, no se va a ir nunca. Vos ya sos un cocinero. Te queremos mucho, Antonio”. Finalmente, Wanda Nara cerró: “Los chicos como vos triunfan”, mientras le dio un abrazo al participante, visiblemente emocionada. Antonio tampoco pudo contener las lágrimas y se despidió con unas palabras emotivas: “Me voy muy feliz. Lo que hizo este programa conmigo no lo voy a olvidar. Sacó algo de mí que ni yo mismo conocía”.

Y siguió:” Me voy 100% cambiado. Voy a trabajar, porque quiero progresar, no me voy a quedar acá”. Así, tras la salida del estudiante de Enfermería, Rodrigo, Estefanía y Rudy competirán en la semifinal de MasterChef en los próximos días.

