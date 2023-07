El infierno de Galatasaray: Wanda Nara mostró desde adentro cómo los recibieron los hinchas y sorprendió por la seguridad

escuchar

Tras su vuelta a la Argentina para acompañar a Wanda Nara por los problemas de salud de público conocimiento, Mauro Icardi regresó a Turquía y los aficionados del Galatasaray lo recibieron de manera multitudinaria en el aeropuerto de Estambul. Desde su llegada al club, el delantero de 30 años se convirtió en la figura de un equipo que logró el campeonato doméstico y convirtió la mayoría de los goles de una campaña que quedó en el recuerdo de los hinchas.

Con 23 goles en 26 partidos jugados, Icardi dejó una marca imborrable en los hinchas, quienes se enteraron de su regreso a Turquía y no dudaron en recibirlo con honores.

La familia Wanda Nara-Mauro Icardi en su llegada a Turquía

A raíz de todo este despliegue inesperado, Wanda Nara, quien lo acompañó junto a sus hijos en un avión privado, quedó anonadada al ver el fervor de los fanáticos del Galatasaray que utilizaron fuegos de artificio y coparon las calles principales de Estambul para festejar, en primer lugar su regreso, y también la compra de su pase perteneciente al Paris Saint Germain.

Wanda Nara mostró desde adentro cómo los recibieron los hinchas y sorprendió por la máxima seguridad

“Teníamos muchas ganas de venir pero por unos problemas no pudimos llegar antes. Toda mi familia tenía ganas de volver y estoy muy contento con esta gente, ya sabía el recibimiento que me iban a dar. Espero que sea mejor que el año pasado”, explicó Icardi, en contacto con los medios turcos, para expresar su satisfacción por volver a vestir la camiseta de una institución que desembolsó 10 millones de euros por su ficha.

En su Instagram, mediante stories, Wanda subió un compacto de varios momentos que vivió al arribar al país europeo. En una de sus tantas publicaciones, se observa cómo, en primer lugar, la policía armó un cordón humano para proteger a Icardi del fervor de los fanáticos, que se agolparon en las inmediaciones del aeropuerto y utilizaron bengalas de color rojo y amarillo.

“Ah no, no, no, no...”, se escucha decir a Wanda, sorprendida por la locura de los hinchas. En otro video también, ante los fans pegándole a la camioneta, se ve la alegría de Mauro frente a tal recibimiento y a los hijos que observan sin poder creerlo. “Pusieron una barrera y todo”, dice el atacante al ver la policía.

Tras ello, ubicados en una combi donde estaban el futbolista, la empresaria y sus hijos, los hinchas lograron acercarse a las ventanas de la camioneta y con sus manos en la ventana celebraban su regreso, mientras Icardi, con una remera blanca y una bufanda del Galatasaray sonreía para la cámara.

Wanda Nara agradeció las muestras de cariño del público del Galatasaray

Ante una multitud, Mauro saludó a los fanáticos, recibió una bandera de un hincha y pidió que los fanáticos continúen con su aliento desenfrenado que ayudó al equipo dentro del campo de juego: “Esperemos que, como dice la bandera, la fiesta continúe. Estoy seguro de que este año continuaremos dando lo mejor para seguir consiguiendo títulos y que la gente se sienta orgullosa de este equipo”, subrayó, antes de retirarse del lugar.

Por último, los hinchas del Galatasaray también hicieron mención a Wanda y a su problema de salud que la obligó a estar en la Argentina durante varios días y por ende, se retrasó la llegada de Icardi a Turquía. Bajo una bandera que indicaba “get well soon, Wanda Nara”, la cual traducida en castellano significa “que te mejores pronto”, la mediática le sacó una foto a esa muestra de cariño y también la incluyó en el carretel de fotos que se observaron en su Instagram. “Increíble el respeto y el amor”, agradeció la conductora de Masterchef.

LA NACION