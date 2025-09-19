Quién se fue del team Lali en La Voz Argentina en la tercera ronda de eliminación

La gala del jueves 18 de septiembre de La Voz Argentina 2025 (Telefe) fue una de esas noches cargadas de emoción, nervios y expectativa. El equipo de Lali Espósito se enfrentó a una instancia decisiva del certamen, en la que cada participante debía jugarse todo en un duelo directo. Debido a esto, los talentos se midieron cara a cara en las presentaciones para definir su continuidad. En esta etapa, cada elección tenía un peso enorme: un paso más en la competencia o la despedida anticipada del sueño de llegar a la gran final. En dicha jornada, quien dijo adiós fue Rafael Morcillo.

El momento más intenso de la noche: quién se fue de la competencia (Captura: Telefe)

Durante el primer tramo del programa, los duelos fueron los grandes protagonistas. En primer lugar, Iara Lombardi se midió contra Valentino Rossi en una batalla vocal que mantuvo la tensión hasta el último acorde. Minutos después, Giuliana Piccioni dejó todo en el escenario al enfrentarse con Jaime Muñoz, mientras que Alan Lez protagonizó un choque vibrante frente a Rafael Morcillo. Luego de las actuaciones, Lali tomó la palabra para anunciar a los ganadores que avanzaban de manera directa a la siguiente fase: Valentino, Giuliana y Alan lograron asegurarse su lugar, lo que dejó a Iara, Jaime y Rafael a la espera de una segunda oportunidad.

En esta instancia, el destino de los tres cantantes quedó en manos de los demás coaches: Soledad Pastorutti, el dúo Miranda! y Luck Ra. Ellos fueron los encargados de evaluar nuevamente a los participantes y de definir quiénes seguirían en carrera. La tensión aumentó cuando Nicolás Occhiato, conductor del programa, se encargó de revelar los resultados finales. Con la emoción en el aire, anunció que el concursante con el puntaje más alto era Jaime Muñoz, quien aseguró así su continuidad dentro del Team Lali.

El momento de mayor dramatismo llegó con la confirmación de que Iara también seguía en competencia, lo que significó la eliminación de Rafael Morcillo. Entre aplausos del público, Lali se acercó a abrazarlo y destacó su esfuerzo. Además, pidió un reconocimiento especial para él.

Rafael Morcillo quedó afuera de La Voz Argentina (Captura: Instagram @rraffi_i)

Así, la noche cerró con emociones encontradas, por un lado, la alegría de los que avanzaron y, por el otro, la despedida de un participante que dejó huella con su talento.