La interpretación que hizo llorar al jurado de La Voz y su fuerte historia detrás: “Hace una semana estaba en la clínica con mi papá”

El primer Round de La Voz Argentina arrancó cargado de emoción en la pantalla de Telefe, con una presentación que conmovió tanto al público como al jurado. Alan Lez, integrante del Team Lali, interpretó “Who Wants to Live Forever” de Queen y no pudo contener las lágrimas mientras cantaba. En este marco, el participante compartió con la audiencia el significado personal que tiene la canción y dejó en claro la intensidad de su conexión emocional con la música.

Durante su presentación, Alan se mostró visiblemente conmovido y no dudó en disculparse por su reacción. “Ay, perdón, no quería llorar”, dijo, mientras Nico Occhiato, conductor del programa, reconoció su esfuerzo y le aseguró que “se notó que lo dejó todo”. Más adelante, el participante profundizó sobre el significado que tiene esa canción en su vida: “Gracias, es muy fuerte este tema para mí, me toca muchísimo todo el tema de la vida, la muerte, eso que nos rodea muy cerca. Lo viví muy de cerca hace un tiempo y ahora estar cantándoles y compartiendo esto, para mí es súper... así que gracias”.

Alan no pudo contener las lágrimas tras su presentación en La Voz Argentina: (Captura: Telefe)

Al ser consultado por Occhiato sobre la razón de su emoción, el joven compartió un detalle íntimo que explicaba su conexión con el tema: “Mi viejo, está siempre ahí tan presente. Me recuerda mucho esa sensación, ese límite entre la vida, la muerte y saber que en algún momento todo termina. Un poco estar acá cantando esto es esa sensación”.

El emotivo posteo de Alan tras su presentación en La Voz Argentina (Captura: X @_alanlez)

Mediante una publicación en su cuenta de X, el participante dio más detalles y expresó: “Hace una semana estaba en la clínica con mi papá internado cuando me designaron esta canción, hoy mi papá lo pudo ver conmigo en casa, signifique lo que signifique… gracias por dejarme compartir este momento con ustedes. Con el mayor de los respetos al uno. Gracias”.

Al final de la noche, el participante fue elegido por Lali para avanzar en la competencia (Foto: PRENSA TELEFE) Adrian Diaz Bernini

Al cierre de la noche, Lali no dudó en elegir a Alan entre los mejores de su equipo, junto a Valentino Rossi y Iara Lombardi, asegurándole así su lugar en la próxima etapa del certamen.