Quedó eliminada de La Voz Argentina y desató la polémica con un fuerte descargo contra la producción

La Voz Argentina atraviesa una de sus fases más intensas tras la conformación de los equipos por decisión del público. Con la llegada de los primeros rounds, cada participante debe dar lo mejor de sí en el escenario para convencer no solo a su coach, sino también a los demás integrantes del jurado. La presión es enorme, ya que, de cada grupo, el jurado puede salvar únicamente a tres artistas, mientras que los restantes quedan a merced de la evaluación del resto del panel, con el riesgo de quedar fuera del certamen si obtienen la menor puntuación. En este clima de competencia y nervios, un inesperado episodio sacudió las redes sociales: Abril Robledo, exparticipante del team Miranda!, lanzó un contundente descargo contra la producción del programa, generando un fuerte debate entre los seguidores del ciclo.

La joven oriunda de Merlo no logró superar esta instancia y quedó eliminada del reality, situación que la llevó a manifestar abiertamente su malestar. Lejos de guardar silencio, decidió compartir en sus redes sociales un contundente descargo en el que dejó en claro su descontento con lo ocurrido en el certamen.

Abril era considerada una de las favoritas del público en La Voz Argentina (Foto: Instagram @abril.robledo0)

Apenas se confirmó su eliminación, las redes sociales explotaron con una catarata de mensajes de sorpresa e indignación de quienes siguen de cerca el certamen. Entre los comentarios más repetidos se destacaban frases como “¿Por qué no te eligieron? No entiendo”, reflejando la incomodidad del público con el resultado y al mismo tiempo resaltando el talento de la joven de Merlo, que rápidamente se convirtió en tendencia. Frente al debate que se generó, la propia Abril optó por tomar la palabra y salir a aclarar su postura con un descargo directo en sus redes.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @abril.robledo0)

“Los resultados a veces sorprenden... Y dicen que cuando uno incomoda, es porque está haciendo las cosas bien. Tal vez por eso era más fácil que mi camino en el certamen termine ahora y no más adelante. Si fue así, lo tomo como un orgullo: significa que lo que hice tuvo peso, que no pasó desapercibido”, comenzó diciendo mediante una historia de Instagram. Luego, señaló: “Me voy tranquila, porque los resultados no son todo, y lo que más importa no se puede medir con votos ni decidir desde una oficina”.

El contundente descargo de la joven tras quedar eliminada de La Voz Argentina (Captura: Instagram @abril.robledo0)

“No sé si los votos reflejaron realmente todo lo que pasó, pero yo me quedo con lo más valioso: el amor de la gente, cada mensaje, cada palabra y cada abrazo que me demuestra que mi voz llegó a donde tenía que llegar”, aseguró. A modo de cierre, remarcó: “Ese es mi verdadero premio y es lo que no se puede manipular... Eso es lo que me da fuerza y me demuestra que este camino recién empieza”.

Sin lugar a dudas, en su texto, Abril dejó entrever una supuesta manipulación de votos, lo que encendió aún más la polémica entre los seguidores del programa. Con la salida de la joven y el revuelo que despertó su descargo, la competencia sigue adelante en una etapa decisiva donde cada presentación puede cambiar el rumbo de los equipos. Con los primeros rounds en marcha y la tensión en aumento, queda por ver cómo se reacomodan los participantes que siguen en carrera y qué sorpresas traerán las próximas galas de La Voz Argentina, un certamen que ya entró en su fase más intensa y definitoria.