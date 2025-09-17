Quién se fue del team Soledad en La Voz argentina

La Voz Argentina (Telefe) ingresó en la etapa decisiva para conocer quién será el ganador del certamen. Con la conducción de Nicolás Occhiato y un grupo distinguido de jurados que califican la actuación de los participantes, Soledad Pastorutti tuvo la difícil decisión de elegir a uno de los integrantes de su team.

En la edición de este martes 16 de septiembre, la cantante de folclore recibió una noticia inesperada: al tener el mismo puntaje dos participantes, ella debía elegir quién continuaba en carrera y, por ende, quien quedaría eliminado. Tras pensarlo unos momentos, determinó que Gustavo Rosales quede fuera del programa.

Soledad Pastorutti sufrio la decision de elegir a uno de los participantes que se queda en La Voz

“Acaba de suceder un empate, las dos personas que yo no nombre ahora, están empatadas y La Sole va a tener que decidir”, afirmó Occhiato, quien le dio la grata noticia a Valentina Otero que seguía en carrera. Tras ello, Milena Salamanca y Gustavo Rosales quedaron en la cuerda floja.

Acompañada por Valeria Lynch, Pastorutti quedó en una encrucijada incómoda. “No me puede estar pasando esto. Les juro que es lo peor. Son dos personas que defienden mi género con tanto esfuerzo y alma... es tan injusto”, exclamó.

Soledad Pastorutti junto a Gustavo Rosales, el último eliminado de su team Prensa Telefe

Tras un breve suspiro y muecas de sufrimiento en su rostro, tomó aire y eligió a Milena Salamanca para que continúe en el programa. Con lágrimas en los ojos, la participante abrazó a su colega y respiró aliviada de pasar esta instancia del certamen.

Por el contrario, Rosales, mostró la otra cara de la moneda al quedar eliminado. Pese a ello, agradeció los momentos vividos y se despidió de manera afectiva de su coach.