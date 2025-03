Quién se va de Gran Hermano este domingo 16 de marzo, según las encuestas

El próximo domingo 16 de marzo, Gran Hermano (Telefe) se quedará sin un nuevo jugador. Los nominados de esta semana son Chiara, Bati, Lorenzo, Tato, Luciana, Marcelo, Gabriela, Katia, Eugenia, Selva y Ulises; por lo que esta placa numerosa complica la decisión de los televidentes. Sin embargo, debido a los últimos escándalos, dos concursantes parece tener un pie afuera de la casa más famosa del país.

Gracias a la encuesta que publicó Fede Boungiorno, panelista de LAM (América TV) y especialista en el programa de convivencia, son dos los candidatos a abandonar la competencia, aunque Luciana bajó mucho su nivel de apoyo después de las acusaciones en su contra de Bati.

Según el sondeo que realizó el influencer, entre Katia (17%) y Lorenzo (6%) está el jugador que dejará la casa el próximo domingo 16 de marzo. Por su parte, Ulises, Santiago, Furia y Chiara están entre los favoritos del momento.

Los resultados del sondeo que hizo Fefe Bongiorno en su cuenta de X

¿Por qué Gran Hermano le advirtió a Luciana sobre sus actitudes para con Bati?

La convivencia entre personas desconocidas de distintas etnias, sexos y creencias es lo que hace a Gran Hermano un verdadero desafío. Sin embargo, existe un protocolo mundial en el certamen en el que cualquiera de los concursantes puede hablar con el dueño de la casa si siente que se encuentra incómodo con alguna actitud contra su persona.

De esta herramienta hizo uso Bati esta semana, al notar distintos comentarios y gestos inapropiados por parte de Luciana. Es así que en plena gala de nominación, el dueño de la casa decidió enviarle una advertencia a la santacruceña: “En las últimas horas, ocurrieron algunos episodios que me llenan de preocupación. Quiero referirme al acercamiento entre Bati y Luciana. Y al notorio malestar de Bati ante conductas que él considera inapropiadas o excesivas de parte de ella. Hay límites que no deben cruzarse”.

Fuerte polémica en Gran Hermano: qué paso entre Luciana y Bati y el comunicado de del Moro

Ante esta declaración, Santiago del Moro le dio la palabra a Luciana, para que pudiera hablar sobre lo ocurrido. “No tengo otra intención con Bati más que divertirme. Hoy sí él me dijo que la cortemos porque le incomodaba, le di el ok y es tema cerrado. Yo quizás soy así con Chiara, Santi, Luz, Juan Pablo, pero siempre con respeto”, dijo la jugadora, sin pedirle disculpas a su compañero.

Fue entonces que, muy molesto, el jugador la retrucó: “Es real sí, un juego. Pero ayer a la noche hubo un comentario elevado delante de otros y, sumado a que varias veces dio vuelta la foto de mi compañero en la cama... Tengo la mejor con ella, pero si seguía así no iba ya a tener la mejor“.

Luciana incluyó a otras personas en la pelea, como fue el caso de Ulises, quien aseguró posteriormente que no deseaba ser expuesto sobre su sexualidad en pleno vivo. “Con Ulises somos de la comunidad los dos, entonces como que una se siente cómoda también porque sabe que no va a haber falta de respeto”, explicó ella para justificar su actitud.

Antes de cerrar el tema, Santiago del Moro le dio la oportunidad a Ulises de expresarse, quien concluyó: “No hablo del tema”.