En una nueva gala de última chance en MasterChef Celebrity (Telefe), un participante destacó con su plato y pudo subir al balcón este domingo 11 de enero. Se trata de Ian Lucas, quien fue elogiado por el jurado y recibió el delantal blanco, lo que lo salvó de la gala de eliminación.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Quién subió al balcón en MasterChef Celebrity ayer, domingo 11 de enero

Anoche los participantes que compitieron en la gala de última chance, para tratar de salvarse de la eliminación, fueron Ian Lucas, Emilia Attias, Cachete Sierra, Miguel Ángel Rodríguez, La Joaqui y Marixa Balli. Los participantes debían preparar un plato libre sin proteína animal y usando verduras verdes que se encontraban bajo las cajas misteriosas de esa tonalidad. A su vez, la misma Wanda y el jurado se vistieron de ese color para la ocasión.

El reto favoreció a quienes ya consumen comida vegetariana habitualmente. Los que se vieron más complicados fueron Miguel Ángel Rodríguez y Cachete Sierra, quienes señalaron que tienen dificultad con las verduras y se suelen destacar con preparaciones que incluyan alguna carne. Por su parte, Marixa Balli tuvo una noche accidentada con algunos problemas al usar la licuadora.

En el mano a mano para salvarse de la eliminación quedaron Ian Lucas y Emilia Attias. Por su parte, el youtuber hizo muffins de zuccini y manzana, lo que al principio no sorprendió al jurado, especialmente a Martitegui. Tras probar la preparación, el chef lo describió como el “broche de oro” de la noche. “Es una maravilla este plato”, agregó. Ante este resultado, Wanda le preguntó si le iba mejor cocinando separado de Evangelina Anderson, con quien se lo vincula románticamente. La respuesta de Ian fue: “No, yo la extraño. Me gusta cocinar con ella”.

Por su parte, la modelo y actriz presentó un rissoto verde de eneldo. Donato le señaló que no llegaba a ser un rissoto: “Está un poco seco. El sabor es muy rico, pero le falta cremocidad”. Por su parte, Betular indicó que la elección del arroz no fue la correcta, pero que le gustó mucho el plato.

Antes de anunciar quién era el salvado de la noche, Martitegui señaló que “todos cocinaron mucho mejor que cuando empezaron”, pero que el jurado está más exigente. Finalmente, el jurado le entregó el delantal blanco a Ian Lucas. De esa forma, en la gala de eliminación estará en el balcón junto a Yanina Latorre, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, La Reini y el Chino Leunis.

En tanto, quienes quedaron con delantal negro y enfrentarán la gala de eliminación son:

Cachete Sierra.

Miguel Ángel Rodríguez.

Marixa Balli.

La Joaqui.

Emilia Attias.

Andy Chango (tuvo el peor plato en la noche de beneficios y fue enviado directamente a la eliminación).

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity 2025

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la última eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la última eliminada. Momi Giardina , influencer y comediante, fue la décima eliminada.

, influencer y comediante, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

Todo lo que hay que saber para ver MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.