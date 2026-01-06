MasterChef Celebrity (Telefe) está cada vez más cerca y se pone más difícil por las preparaciones que deben hacer los participantes en esta instancia y el cariño que se le tiene a cada una de ellos. En la gala de eliminación de anoche, lunes 5 de enero, hubo que despedirse de Sofi Martínez, quien fue eliminada por decisión del jurado.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, lunes 5 de enero

En esa gala de eliminación de este lunes 5 de enero, los participantes en riesgo y debieron cocinar bajo la presión de tener el delantal negro fueron Sofi Martínez, La Joaqui, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Reini Gonnet, Marixa Balli, el Turco Husaín y Miguel Ángel Rodríguez. En tanto, al balcón subieron el Chino Leunis, SUsana Roccasalvo, Emilia Attias y Cachete Sierra.

La noche se definió con una prueba en la que todos trabajaron con mollejas. Tras degustar los platos, fueron salvando a los diferentes participantes para anunciar que fueron salvados y darles el delantal blanco. Finalmente, Damián Betular llamó al frente a Miguel Ángel Rodríguez, Ian Lucas y Sofi Martínez, y afirmó que son tres platos que “tuvieron cosas que no cerraron”. “Ian, una semana más, podés volver a tu estación”, anunció el pastelero.

Miguel Ángel Rodríguez y Sofi Martínez quedaron en la cuerda floja

Así es que quedaron en el mano a mano la periodista deportiva y el actor. “Son dos participantes que, con algunos traspiés, progresaron un montón. Nos costó ponernos de acuerdo, pero nos pusimos de acuerdo y uno de ustedes abandona la competencia”, compartió Betular. Sin embargo, anunció que Sofi Martínez era la nueva eliminada. Ante esta noticia, Miguel Ángel la abrazó.

La participante recibió varios elogios del jurado. Donato destacó que es “una gran profesional”. Y agregó: ”Todos los que pasan por MasterChef dejan una huella y vos no sos una excepción”. Por su parte, Betular señaló que ella dio “unos platazos increíbles” y que el programa “es tu casa”. Por último, Martitegui dijo: “Creo que vos ganaste y la gente ganó porque te conoció”.

Martínez agradeció a la producción y a los compañeros, afirmando: “Fue un viaje de egresados estar con ellos”. Tras despedirse de Wanda y de sus compañeros, Sofi dejó su delantal negro en su estación y abandonó las cocinas de Masterchef Celebrity.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity 2025

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la última eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la última eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality .

, periodista, fue el segundo eliminado del . Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

