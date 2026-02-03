Cuándo empieza “Gran Hermano Generación Dorada”: esto es lo que se sabe del reality

Se acerca el inicio de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), una nueva edición que promete celebrar los 25 años del formato en la Argentina. La conducción estará a cargo nuevamente de Santiago del Moro, quien adelantó que será “una edición picante”. Tendrá sorpresa, participantes famosos y una casa totalmente renovada. En ese sentido, muchas personas se preguntan cuándo empieza el reality para conocer a los nuevos hermanitos.

El pasado lunes 26 de enero se hizo el anuncio oficial que confirmó que el estreno de Gran Hermano Generación Dorada está previsto para el lunes 23 de febrero de 2026.

Santiago del Moro confirmó la fecha de estreno de Gran Hermano 2026

Qué se sabe de Gran Hermano Generación Dorada

Este lunes 2 de febrero, Santiago del Moro presentó la nueva temporada de Gran Hermano en Telefe con un evento abierto hacia la prensa. En ese contexto, dio información exclusiva e inédita sobre lo que habrá en de la edición del programa que empieza en unas semanas.

El conductor Santiago Del Moro anunció novedades para el regreso de Gran Hermano Generación Dorada el próximo 23 de febrero

Por un lado, el conductor habló sobre la incorporación de personas famosas al reality. “No es Gran Hermano Famosos ni GH VIP o La Casa de los Famosos. No los buscamos a los famosos. No hemos llamado a más de 10 personas para que vengan a hacer un casting. Los que entran tienen que tener ganas de jugar, es imposible si no. Es poner la vida en pausa y entrar, tiene que entrar gente apasionada. No es lo mismo venir a Gran Hermano que a Masterchef Celebrity, vos vas a cocinar y te volvés a casa, acá no”, sostuvo.

Y luego dijo: “Es un insulto al formato que digan que hay famosos que entran dos o tres días para después irse. Acá el que entra es para jugar”.

Por otro lado, informó que se sumarán nuevos elementos al juego:

La placa planta : busca eliminar a aquellos participantes que la gente considere que “no juega el juego”. “Es para que la gente que entre pueda entender en dónde está”, sostuvo el conductor del programa.

: busca eliminar a aquellos participantes que la gente considere que “no juega el juego”. “Es para que la gente que entre pueda entender en dónde está”, sostuvo el conductor del programa. 3, 2, 1: nueva distribución de los votos en el confesionario en algún momento del juego.

Santiago del Moro anunció que hará un streaming con los participantes de Gran Hermano eliminados

En tanto, adelantó el mismo Del Moro que él hará streaming, en un mano a mano con el jugador eliminado, el cual se llamará La Cumbre. “Hace mucho tiempo que me ofrecen a hacer stream. Todo es contenido y Streams Telefe es el número uno. Me llamaron de muchos canales en el último tiempo, sentí que no era el momento pero este año voy a debutar con La Cumbre, que es el día de la gala de eliminación. Voy a decirle chau a la tele en ese momento para abrir stream en caliente con el participante eliminado en una entrevista mano a mano”, detalló Santiago.

Por qué es Generación Dorada

Se trata del nombre que se le dio a la 13° edición del programa, la cual promete ser una especial que buscará renovar el formato y celebrar el aniversario 25° del reality en el país, que tuvo su primer programa en 2001. Para conmemorar sus ediciones pasadas, se anticipa que varios exparticipantes harán apariciones. Asimismo, no se descarta que el Mundial de Fútbol, que será transmitido por Telefe, tenga un papel importante este año en el programa.

Gran Hermano: Generación Dorada

Por otro lado, el elenco será diferente. Además de personas totalmente anónimas que serán seleccionadas para entrar a la casa más famosa del país, se sumarán figuras reconocidas del entretenimiento, redes sociales y medios que sean funcionales a la competencia.

A su vez, el número de hermanitos se espera que sea mayor que en cualquier otra edición. Santiago del Moro anticipó que podría haber más de 24 participantes, aunque descartó cifras exageradas y negó la presencia de famosos confirmados hasta el momento.

Cómo quedó la casa nueva de Gran Hermano

En sus redes sociales, Santiago del Moro confirmó que habrá modificaciones en la casa, aunque dentro de los estrictos parámetros del formato internacional: “Va a haber cambios, va a haber nuevos tópicos y cosas que van a modificar la funcionalidad de la casa”. De todos modos, evitó dar detalles sobre la naturaleza de las nuevas intervenciones.

Santiago del Moro mostró los avances de la nueva casa de Gran Hermano

Desde Telefe, informaron que estas serán las novedades en la casa más famosa del país:

Una pileta con playa y vegetación acorde.

Otra pileta climatizada y techada en el espacio donde antes había un gimnasio.

en el espacio donde antes había un gimnasio. Una puerta roja que, además de la puerta giratoria, estará esta puerta a la mitad del patio.

además de la puerta giratoria, estará esta puerta a la mitad del patio. El caño.

Un gimnasio nuevo.

Una plaza donde estaba el fogón.

Un elemento nuevo en los cuartos.

Cuál es el premio de Gran Hermano Generación Dorada

Hasta el momento, solo se conoce de cuánto es el premio para quien apague las luces de la casa de GH este año. Este será de 70 millones de pesos, una vivienda, un año de cerveza gratis Amstel y una moto de Motomel.

Cabe aclarar que el dinero será invertido en Mercado Pago. De esa forma, puede ser aún mayor el dinero que se lleve el ganador. De referencial, Tato Algorta se ganó en la última edición más de 84 millones de pesos; el premio base también fue de 70 millones de pesos, pero aumentó con los intereses al haber sido invertido en la billetera virtual.

Los otros finalistas también tendrán premios, pero serán menores. En los últimos años hubo cierta controversia en lo que recibieron los finalistas que no ganaron en las últimas ediciones, puesto que era menos de lo que se esperaba.

¿Quiénes serán los analistas de Gran Hermano Generación Dorada?

