Quiénes son las protagonistas de En el barro, la nueva serie de Netflix

El universo de El Marginal se expande con la llegada de En el barro, una nueva serie que ya se estrenó en Netflix este jueves 14 de agosto. Creada por Sebastián Ortega, esta producción traslada la acción a una cárcel de mujeres y promete una mirada cruda y realista sobre la vida tras las rejas. La plataforma de streaming ya reveló los detalles sobre el elenco y la trama, para generar expectativa entre los seguidores de la saga carcelaria.

En El Barro - Set Tour

Las actrices protagonistas de En el barro

El elenco principal de En el barro está encabezado por un grupo de actrices talentosas y reconocidas en el ámbito del espectáculo, que darán vida a las reclusas que protagonizan esta historia. Cada una de ellas aportará su experiencia y talento para construir personajes complejos y creíbles.

Ana Garibaldi

Valentina Zenere

Rita Cortese

Lorena Vega

Carolina Ramírez

Ana Rujas

Las actrices principales de la serie En el barro (Foto: Netflix)

Además del elenco principal, En el barro cuenta con la participación de otros actores reconocidos como Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Érika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca, Tatu Glikman, Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina. Estos actores interpretarán personajes secundarios que enriquecerán la trama y aportarán nuevas perspectivas a la historia.

La trama de la serie

La serie se desarrolla en “La Quebrada”, una cárcel de mujeres donde se exploran los vínculos, conflictos y desafíos que enfrentan las reclusas. La trama se centra en la historia de cinco mujeres que crean un lazo único tras un accidente mortal. Sin embargo, la corrupción y las luchas de poder dentro de la prisión amenazan con destruir su unión.

La trama de la serie se centra en cinco mujeres que crean un lazo único tras un accidente mortal Consuelo Oppizzi / Netflix - gentileza Netflix

La sinopsis oficial de la serie adelanta que En el barro será una producción cruda y dramática, al igual que El Marginal. Se espera que la serie explore temas como la supervivencia, la amistad, la traición y la búsqueda de la redención en un entorno hostil y despiadado.

La conexión entre En el barro y El Marginal

La conexión entre ambas series se establece a través del personaje de Gladys Guerra, conocida como “La Borges”. Este personaje, que ya apareció en El Marginal como la pareja de Mario Borges, termina en la cárcel y se convierte en el eje central de la historia de la nueva serie también producida por Sebastián Ortega.

La presencia de “La Borges” permite conectar ambos universos narrativos y explorar las consecuencias de los hechos ocurridos en El Marginal. Además, este personaje aporta una perspectiva femenina al mundo carcelario, que hasta ahora fue abordado principalmente desde una perspectiva masculina.

Valentina Zenere y Ana Garibaldi son algunas de las actrices principales Consuelo Oppizzi / Netflix - gentileza Netflix

La participación de otros actores

Además del elenco principal, “En el barro” cuenta con la participación de otros actores reconocidos como Camila Peralta, Érika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca, Tatu Glikman, Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina. Estos actores interpretarán personajes secundarios que enriquecerán la trama y aportarán nuevas perspectivas a la historia.

La serie también contará con participaciones especiales que han generado gran expectativa. La actriz María Eugenia “La China” Suárez se sumará a la producción, y adelantó en sus redes sociales un cambio de look para interpretar a una de las reclusas.

El cambio de look de la China Suárez para su participación en la serie En el barro

Otro de los grandes atractivos de la serie es el debut actoral de la cantante María Becerra. La noticia ha sorprendido y entusiasmado a sus fans, quienes esperan con ansias verla en un nuevo rol. Al igual que con “La China” Suárez, los detalles sobre su personaje se mantienen bajo llave, pero su participación promete ser uno de los puntos fuertes de esta nueva producción de Netflix.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.