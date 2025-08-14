Quiénes son las protagonistas de En el barro, la nueva serie de Netflix

La plataforma de streaming promete una historia cruda y atrapante, con un elenco estelar y participaciones especiales que generan expectativa
El universo de El Marginal se expande con la llegada de En el barro, una nueva serie que ya se estrenó en Netflix este jueves 14 de agosto. Creada por Sebastián Ortega, esta producción traslada la acción a una cárcel de mujeres y promete una mirada cruda y realista sobre la vida tras las rejas. La plataforma de streaming ya reveló los detalles sobre el elenco y la trama, para generar expectativa entre los seguidores de la saga carcelaria.
Las actrices protagonistas de En el barro
El elenco principal de En el barro está encabezado por un grupo de actrices talentosas y reconocidas en el ámbito del espectáculo, que darán vida a las reclusas que protagonizan esta historia. Cada una de ellas aportará su experiencia y talento para construir personajes complejos y creíbles.
- Ana Garibaldi
- Valentina Zenere
- Rita Cortese
- Lorena Vega
- Carolina Ramírez
- Ana Rujas
Además del elenco principal, En el barro cuenta con la participación de otros actores reconocidos como Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Érika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca, Tatu Glikman, Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina. Estos actores interpretarán personajes secundarios que enriquecerán la trama y aportarán nuevas perspectivas a la historia.
La trama de la serie
La serie se desarrolla en “La Quebrada”, una cárcel de mujeres donde se exploran los vínculos, conflictos y desafíos que enfrentan las reclusas. La trama se centra en la historia de cinco mujeres que crean un lazo único tras un accidente mortal. Sin embargo, la corrupción y las luchas de poder dentro de la prisión amenazan con destruir su unión.
La sinopsis oficial de la serie adelanta que En el barro será una producción cruda y dramática, al igual que El Marginal. Se espera que la serie explore temas como la supervivencia, la amistad, la traición y la búsqueda de la redención en un entorno hostil y despiadado.
La conexión entre En el barro y El Marginal
La conexión entre ambas series se establece a través del personaje de Gladys Guerra, conocida como “La Borges”. Este personaje, que ya apareció en El Marginal como la pareja de Mario Borges, termina en la cárcel y se convierte en el eje central de la historia de la nueva serie también producida por Sebastián Ortega.
La presencia de “La Borges” permite conectar ambos universos narrativos y explorar las consecuencias de los hechos ocurridos en El Marginal. Además, este personaje aporta una perspectiva femenina al mundo carcelario, que hasta ahora fue abordado principalmente desde una perspectiva masculina.
La participación de otros actores
La serie también contará con participaciones especiales que han generado gran expectativa. La actriz María Eugenia “La China” Suárez se sumará a la producción, y adelantó en sus redes sociales un cambio de look para interpretar a una de las reclusas.
Otro de los grandes atractivos de la serie es el debut actoral de la cantante María Becerra. La noticia ha sorprendido y entusiasmado a sus fans, quienes esperan con ansias verla en un nuevo rol. Al igual que con “La China” Suárez, los detalles sobre su personaje se mantienen bajo llave, pero su participación promete ser uno de los puntos fuertes de esta nueva producción de Netflix.
