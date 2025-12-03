Quiénes subieron al balcón en Masterchef Celebrity ayer, 2 de diciembre

MasterChef Celebrity (Telefe) tiene a dos nuevos participantes fuera de peligro de eliminación. Se trata de Andy Chango y Sofía Martínez, dos jugadores que iniciaron el programa con dificultades, tras dos papelones en una trivia de preguntas sobre momentos y frases famosas de la Argentina, pero luego brillaron en la cocina.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Quiénes subieron al balcón en Masterchef ayer, 2 de diciembre

En el programa emitido el 2 de diciembre, todo estuvo dirigido hacia el ser nacional. La cocina argentina, así como la cultura general sobre el país, estuvieron a prueba, y hubo sorpresas.

En primer lugar, el show comenzó con un juego de preguntas y respuestas en el que hubo varias polémicas. De los más notorios fueron las respuestas de Chango y Martínez.

Andy Chango y Sofía Martínez brillaron en la cocina

Por su lado, el músico confundió el famoso dicho de Carlitos Balá y dijo “salada”, como respuesta a “qué gusto tiene la sal”. La respuesta correcta a la frase de antaño, como le marcaron, es “salado”.

Martínez, en cambio, cometió un error al responder una pregunta de fútbol: confundió el gol de Maradona contra Mexico, en 1986, “la mano de Dios”, con “el gol del siglo”.

Luego, la producción separó en duplas a los participantes para que preparen una Torta Argentina, un postre tradicional de 25 capas de masa finísimas, dulce de leche y glasé. Esta era una “noche de última chance” para evitar la eliminación.

La torta argentina de la periodista y el músico se encontraba muy bien estéticamente y con sus bizcochos en excelente forma. “Es contundente de imagen, es como un ladrillo de capas y capas que están bien. El glasé se está secando y le falta pero está bien. Falta un poquito de dulce de leche y detalles, pero tendrían que estar orgullosos”, les dijo Damián Betular a ambos. Otra de las producciones destacadas fue la de la dupla Alex Pelao y Julia Calvo.

Betular fue el que anunció el orgullo del jurado al elegir a Sofía y Andy para que pasaran al balcón de MasterChef Celebrity y queden fuera de peligro de eliminación.

Qué integrantes se fueron de MasterChef 2025

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality .

, periodista, fue el segundo eliminado del . Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Maxi López , el futbolista, se retiró temporalmente de la competencia.

, el futbolista, se retiró temporalmente de la competencia. Valentina Cervantes, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.