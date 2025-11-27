Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity y aclaró cómo quedó su vínculo con Wanda Nara

Recientemente, Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity (Telefe) y fue uno de los momentos más comentados de la temporada. Conmovida y entre lágrimas, confirmó la noche del miércoles 26 de noviembre que dejaba el certamen para viajar a Londres y reencontrarse con Enzo Fernández y sus hijos, una noticia que ya circulaba entre el público, pero que igual generó un fuerte impacto. En ese clima de despedida, volvió a tomar fuerza uno de los rumores más instalados alrededor del reality: la supuesta mala relación entre ella y Wanda Nara.

Su despedida quedó marcada por un clima de fuerte emoción dentro del estudio. “Me cuesta un montón, pero me tengo que ir de la competencia. Hasta acá llegué, porque mi familia me necesita. Mis hijos, más que nada, quieren estar tanto con la mamá, que soy yo, y el papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy”, expresó Cervantes entre lágrimas durante la emisión.

En una conversación posterior con Vero Lozano por la pantalla de Telefe, profundizó tanto en las razones personales que la llevaron a dejar MasterChef Celebrity como en cómo vivió su paso por el ciclo. Allí contó que la experiencia fue mucho más enriquecedora de lo que imaginaba y que incluso llegó a descubrir aspectos propios que no conocía. “La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble, me llevo un montón de tips, un montón de cosas. No sabía que tenía tanto para dar en una competencia así”, sostuvo, para remarcar el vínculo que construyó con sus compañeros y el equipo.

Valentina dio a conocer cómo era su relación con Wanda durante las grabaciones (Captura: Telefe)

Asimismo, abordó uno de los temas que más revuelo generó durante el programa: su vínculo con Wanda Nara. En medio de la entrevista, decidió responder sin rodeos a los rumores sobre posibles tensiones con la conductora y dijo: “Creo que viendo los tapes, como que hay roces, pero creo que tenemos dos personalidades totalmente opuestas y capaz, eso es lo que genera... Pero yo no tengo ningún problema con ella”. Sobre eso, agregó: “La respeto como es, pero somos el yin y el yang. Porque ella capaz me decía algo, yo soy más tranquila, más relajada en todo”, explicó, para descartar cualquier conflicto y atribuyendo las percepciones a sus modos distintos de ser.

Cervantes también detalló cómo vivía el ida y vuelta con Wanda dentro del estudio. Contó que, en su rol de conductora, Nara solía intervenir en momentos de máxima presión. “Pasa y tira cada pregunta que te querés matar en ese momento. Porque aparte viene cuando faltan cinco minutos, pasa y te pregunta algo y vos no es que tenés mala onda, pero querés terminar el plato”, describió.

La foto que compartió Wanda Nara con Valentina Cervantes tras su renuncia a MasterChef (Captura: Instagram @wanda_nara)

Aun así, remarcó que también hubo momentos de apoyo y buena predisposición por parte de Wanda, como el día en que la ayudó durante el desafío de la hamburguesa: “Me ayudó para ver cómo era bien la mayonesa, que a ella le gustaba que yo no sabía”, destacó.

Cabe destacar que los rumores de una tensa relación entre Valentina y Wanda surgieron a partir de la versión de la existencia de supuestos mensajes entre Nara y Enzo Fernández, algo que tomó fuerza mientras avanzaba el certamen. Sobre eso, la influencer aclaró que nunca vio nada que diera lugar a esa historia y que su pareja tampoco le mencionó algo similar.

Ahora, ya instalada en Londres, eligió no profundizar en el tema, mientras que Wanda compartió en redes una foto juntas desde el programa, un gesto que pareció cerrar cualquier tipo de comentario de mala onda entre ellas.