Quilmes: La Joaqui tuvo un accidente con su camioneta y fue escoltada por la Policía hasta la comisaría

escuchar

Joaquinha Lerena De La Riva, conocida artísticamente como “La Joaqui”, protagonizó un accidente de tránsito la noche de este domingo, alrededor de las 20.30, en Quilmes, según confirmaron fuentes policiales a LA NACION. La cantante chocó con su camioneta Amarok contra un auto Volkswagen Bora, en el que viajaba un hombre con sus dos hijos. Ninguno resultó herido, aunque sí se pudieron apreciar notables destrozos en ambos vehículos.

Según trascendió, el accidente sucedió en el cruce entre las calles 893 y la Avenida Santa Fe, en en el barrio La Paz de Quilmes. El periodista Facundo Muñoz compartió a través de Twitter imágenes del hecho y aseguró que las autoridades llevaron escoltada a comisaría a La Joaqui, luego de tomarle los datos.

Sucedió alrededor de las 20.30 de este domingo Twitter: @FacundoNoticias

Durante la recopilación de datos por parte de las autoridades, unos fans de la artista se acercaron a ella para pedirle una foto, pero ella advirtió que estaba en una “situación complicada”, según relataron los vecinos de la zona.

La Joaqui fue trasladada a comisaría

Según las imágenes que se difundieron tras el accidente, los dos vehículos sufrieron daños, aunque ningún ocupante resultó herido. En el auto contra el que impactó la camioneta de la artista, viajaban un policía y sus dos hijos. Así, la camioneta blanca perteneciente a la intérprete de “Muñecas” terminó con el paragolpes y las ópticas delanteras dañados, y la colisión impactó en el vehículo Bora negro en la parte trasera, donde se arruinó parte de la carrocería y el paragolpes.

Así quedaron los autos tras el choque Twitter: @FacundoNoticias

Nuevos proyectos: formará parte del jurado de Got Talent

Los fanáticos de Got Talent se sorprendieron al conocer quién formará parte del jurado de la nueva edición del programa de Telefe. Aunque aún no se anunció una fecha de estreno pautada, las grabaciones ya comenzaron y se dieron a conocer los nombres de los miembros que determinarán qué concursantes pasan a la siguiente fase. Así, entre Abel Pintos, Florencia Peña, Emir Abdul y la conductora del concurso Lizy, La Joaqui explorará otra faceta suya de lo artístico, luego del rap y de su debut como actriz en El Marginal.

La conductora y los miembros del jurado de Got Talent Argentina

Además, sobre su primera aparición ante las cámaras como actriz, La Joaqui reveló los detalles de una escena que protagonizó con el actor uruguayo Nicolás Furtado, quien dio vida a Diosito en la serie de Netflix. En Podemos Hablar (PH, Telefe), la intérprete dio un paso al frente cuando Andy Kusnetzoff instó a que contaran su anécdota aquellos que tuvieron un momento muy incómodo en su vida.

“El guion decía ‘escena de sexo’, no decía ‘llegás, lo acariciás, le pasás la lengua por la panza’. Nunca había actuado, así que no sabía cómo hacer”, señaló la cantante, que interpretó a “La Mecha”, la novia de Diosito en El Marginal. Además, apuntó que el uruguayo fue “un compañero súper caballero y súper paciente”.

En tanto, La Joaqui relató: “Tenía mucha vergüenza y no podía sacarme la remera. Llegué y pensé que tenía que ponerme una bombacha re linda. Tenía que hacerme un poco la rea, mientras que lo veía al pibe tan tranquilo. Pensaba: ‘Si actúo muy bien, va a pensar que me gusta de verdad, y si actúo muy mal, me van a bardear por Twitter’”, bromeó al recordar sus pensamientos.

Y recordó: “Pero agarré coraje, yo en bombacha y él en bóxer. El director nos miró y nos dijo que nos saquemos la ropa interior. De repente Nico me preguntó qué música me gusta escuchar. Yo le dije que Los Redondos y entonces él pidió: ‘Pónganle a la piba Los Redondos’. Ahí cambió la vibra, al día de hoy escucho eso y me acuerdo. La escena nos salió a la primera, menos mal”.

LA NACION