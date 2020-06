La cruda charla que las familias negras deben atravesar en cuanto al "cómo reaccionar" ante la policía en Estados Unidos ( Fuente: captura de Greys Anatomy)

4 de junio de 2020 • 17:17

"Soy William George Bailey Jones. Tengo 13 años y no llevo nada con qué lastimarlo", así comienza la escena de uno de los capítulos de Grey's Anatomy que hace hincapié en el racismo que se vive en Estados Unidos y la cual se viralizó bajo el hashtag mundial #BlackLivesMatter.

En el marco de las protestas contra el maltrato policial hacia la comunidad afroamericana, la muerte de George Floyd - el hombre de 46 años que suplicó por su vida y murió asfixiado en manos de un policía- fue la gota que rebalsó el descontrol que hoy atraviesa EE.UU..

Pese a que las manifestaciones son recurrentes desde hace años, en la última semana el desenlace fatal del hecho de George Floyd conmocionó al mundo entero y movilizó a millones.

Twitter e Instagram se llenaron de videos, oraciones y debates alrededor del tema. El movimiento internacional "Black Lives Matter" se posicionó como trendring topic y junto con él, una cruda escena de la serie Grey's Anatomy que muestra una charla de padres con su hijo negro, algo en lo que muchos se sintieron identificados.

"Siempre tienes que mostrarle a la policía dónde están tus manos. Y explicá siempre lo que estás haciendo antes de hacerlo. Controla tus emociones. Sé educado y.respetuoso. No te resistas. No les repliques. No hagas ningún movimiento repentino".

"Y si tus amigos blancos dicen cosas o se pavonean, tenés que saber que vos no podés hacerlo. No podés ir trepando ventanas, jugar con armas de juguete o arrojar piedras. No podés alejarte corriendo de ellos, no importa cuán asustado estés. Nunca, nunca.nunca corras. Todo lo que te estamos diciendo te lo decimos porque queremos que vuelvas a casa. Queremos que crezcas para ser lo que sea y todo lo que quieras ser. Eres maravilloso. Eres perfecto. Y queremos que continúes así".

La escena pertenece al capítulo número 10 de la temporada 14. Grey's Anatomy, en sus años al aire se destacó por encontrar las formas de incluir comentarios sociales relevantes.

Si bien aquel capítulo fue durante 2018, un año antes el canal de Youtube Cut publicó un corte especial donde diferentes familias tienen "la charla" con sus niños. En apenas 5 minutos y medio el canal plasmó una cruda realidad que atraviesan las personas negras en su cotidianidad.