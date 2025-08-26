Dos periodistas deportivos de Mitre se pasaron a Continental y la AM 710 refuerza los fines de semana

Mientras siguen los paros intermitentes, las deudas de sueldos y aguinaldos, los periodistas Federico “El Negro” Bulos y Marcelo “El Cholo” Sottile iniciaron una nueva etapa sumándose a Radio Continental AM 590. Ambos periodistas están al frente de las transmisiones de fútbol como la nueva dupla de relator y comentarista respectivamente.

Cabe destacar que ambos dejaron atrás su etapa en Radio Mitre AM 790, donde formaban parte del equipo de Súper Mitre Deportivo, ciclo que conduce Gabriel Anello.

Desde su cuenta de X, Bulos expresó: “Queremos decirle gracias a Mitre, un lugar en el que pasamos años geniales con otra camiseta de equipo grande. Y donde dejamos grandes compañeros. Ahora vamos por un desafío para el que nos preparamos durante años”. Y agregó: “Para nosotros es una ilusión, una responsabilidad y un sueño cumplido llegar como dupla de relator y comentarista a Radio Continental. Los invitamos a acompañarnos los fines de semana en los partidos más relevantes del fútbol argentino. Más la Copa Libertadores y la Selección en las Eliminatorias camino al Mundial del año que viene”.

Argentores entregará los Galardones Susini 2025

La Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) anunció que El Consejo Profesional de Radio de la entidad, que se llevará a cabo, el próximo 16 de septiembre, la entrega de los tradicionales Galardones Susini, distinción que reconoce a figuras y entidades de la radio argentina, en el marco de los Premios Argentores.

En esta edición, los distinguidos serán Ernesto Cherquis Bialo, María Ester Sánchez, Patricio Barton, Alejandro Carosella, Luis Di Sarli, Mabel Landó y el musicalizador y locutor de LN 104.9 + Música, Leo Rodríguez. Asimismo, Radio Mitre AM 790 recibirá una plaqueta en reconocimiento por sus 100 años en el aire.

A su vez, se otorgarán Diplomas Susini a Alejandro Maio Sasso, creador del juego de mesa Días de Radio; el periodista Wilmar Merino; la productora de podcast WeToker, por una década ininterrumpida de labor y Radio Zonica, pionera de los medios digitales, que cumple veinte años desde su fundación.

El acto tendrá lugar en el Auditorio Gregorio de Laferrère de Argentores y estará enmarcada en la conmemoración de los 105 años de la radiofonía argentina, impulsada por el Enrique Telémaco Susini.

Rosario Ayerdi debutó con ciclo propio en Radio 10

Tras el debut de Juan Di Natale (los sábados de 12 a 14 con Fenómeno Radial), Radio 10 estrenó otro ciclo en sus fines de semana. El mismo es Alguien tiene que ceder, los domingos de 17 a 19 con la conducción de Rosario Ayerdi. Ese espacio era ocupado hasta ahora por Con la nuestra, conducido por Lucas Mella, que pasó a los domingos de 12 a 14. Ayerdi, también periodista de C5N, está acompañada por Leonardo García; Guido Agostinelli, Rodolfo “El Gringo” Cingolani y Brenda Presti. Cabe destacar que es el primer cambio que se implementa en la AM 710, tras la asunción de Nicolás Bocache como flamante director Periodístico y de Contenidos del Grupo Indalo, tras la salida de Sebastian Pedrón como director de la unidad de Radios del Grupo Indalo