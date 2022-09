El exabrupto de María Belén Ludueña sobre el caso del kioskero asesinado en Ramos Mejía: “Es lo que piensa mucha gente”

La noticia del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de La Matanza, que condenó este martes a Leandro Suárez a prisión perpetua por el homicidio del kiosquero Roberto Sabo, trajo paz a la familia del hombre que fue asesinado a balazos durante un asalto en su comercio el 7 de noviembre de 2021.

Los jueces coincidieron con la valoración del fiscal de juicio, Sergio Alejandro Antin, que en su alegato había pedido que Suárez sea condenado a prisión perpetua por los delitos de “homicidio criminis causae agravado por la participación de una menor de edad, robo calificado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil y de guerra”.

El exabrupto de María Belén Ludueña

“Por fin terminó este calvario. Vamos a poder estar un poco en paz”, dijo Nicolás, uno de los hijos de Sabo en diálogo con la prensa. Horas más tarde, Pedro, el padre del kiosquero asesinado le dio una entrevista desde el local donde ocurrieron los hechos a América TV, y la periodista María Belén Ludueña no pudo evitar el exabrupto.

“Como mucha gente, yo no tuve la oportunidad de conocer a tu hijo, pero cuando vinieron Tomás y Nicolás, y también Patricia (la viuda de Roberto) a nuestro estudio, yo me di cuenta de algo y se los dije, este hombre hizo las cosas bien. Porque Patricia no es la mamá de Nicolás, ni de Tomás, y, sin embargo, están muy unidos. Y en eso seguramente tuvo que ver Roberto”, sostuvo la Ludueña.

Roberto Sabo, el comerciante asesinado en 2021 (Foto: Facebook) Facebook

“Una familia ensamblada, ese es el legado que les dejó”, reflexionó la periodista y agregó: “Espero que hoy todo el peso de la ley caiga sobre ese Leandro Suárez. Perdoname y discúlpenme a la audiencia, voy a decir una burrada, voy a decir: es un hijo de p... Discúlpenme, no tiene otra palabra”, se excusó. “Hacerle fuck you a la familia, se burló de ustedes. Discúlpenme, lo tengo que decir yo. Discúlpenme también las autoridades del canal, pero es lo que piensa mucha gente”, argumentó.

“Sin dudas, es lo que hablamos en las reuniones de producción”, acotó Guillermo Andino para apoyar a su compañera en el momento de ira. “Es lo que a veces, por ser políticamente correctos, no expresamos. Pero viéndote a vos y a tu familia, uno también hace catarsis desde acá porque a diario se enfrenta a llantos, a familias resquebrajadas”, explicó. Y le preguntó Pedro qué opinan los vecinos sobre la controversial idea de la pena de muerte.

“Cuando vos hablás, ‘se merece la pena de muerte’, y lo comentás ahí en el barrio, ¿qué te dicen los vecinos? ¿Están de acuerdo con vos?”, consultó el conductor de América noticias mediodía. “Están de acuerdo, lo que pasa es que hay mucha gente que no se anima hablar”, aseguró el padre del kiosquero.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de La Matanza condenó este martes a Leandro Suárez a prisión perpetua por el homicidio de Roberto Sabo (Foto: Dabove Daniel/TELAM) Dabove Daniel/TELAM

“Bueno, ustedes, periodistas, quizás no lo pueden decir, pero el público... acá recién me estaba mostrando mi nieto todos los apoyos que nos están mandando. El 50 por ciento del país está con nosotros. O más del 50 por ciento”, remarcó. E insistió: “Lo que pasa que es gente que no se anima a hablar. Porque no se anima a hablar estamos como estamos”.