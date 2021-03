El accidente que sufrió Ernesto Tenembaum con una bicicleta: “La saqué barata”

Ernesto Tenembaum protagonizó un violento accidente callejero en Paseo Colón y Azopardo, en la Ciudad de Buenos Aires, que lo dejó bastante golpeado, con las rodillas lastimadas, un corte en el muslo y “estremecido por las cosas que te pueden pasar en la vida de repente”, según contó este martes en Radio Con Vos. Un ciclista lo embistió a toda velocidad mientras él intentaba cruzar la avenida. De milagro no sufrió heridas de gravedad: “La saqué recontra barata”.

“Tuve que cruzar Paseo Colón y me llevó puesto una bici que venía a gran velocidad por la bajada de San Juan donde vienen todos muy rápido”, relató el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? “Tenía verde para cruzar e iba por senda peatonal, y cuando cruzo dobla un colectivo rápido y se me puso demasiado cerca. El colectivo avanza sobre mi, yo corro para que no me pise (era un mastodonte, una cosa muy violenta por parte del colectivero) y, rodeando el colectivo, venía una bicicleta a todo lo que da y me lleva puesto”.

“Terminé despatarrado en medio de Paseo Colón, con las rodillas muy lastimadas y una mano muy dolorida, que es la mano con la que me apoyé cuando caí. Y un corte en el muslo, donde me pegó el manubrio. Estuve dolorido todo el día y ahora estoy mejor, la saqué recontra barata”, admitió.

“La sensación es que, si caía para el otro lado, podría haber pasado cualquier cosa. Yo ando en bici, y me doy cuenta que te dejás llevar por una bajada y es divino, pero también podés perder la oportunidad de reacción cuando aparece un imprevisto, como andar al lado de un colectivo cuando un tipo cruza”, comparó el periodista.

“El pibe, pobre, se arroja sobre mí para ayudarme, pero estaba sin barbijo, y dije encima que me atropella me va a contagiar de Covid-19. Lo saqué cag...ndo porque tenía una calentura... el paró y trató de ayudarme. Y después nada, la forma en que sucedió hizo que yo zafara pero me quedé estremecido con las cosas que te pueden pasar en la vida de repente. La bici no es tan peligrosa como un auto, pero puede serlo”, finalizó.

