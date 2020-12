María O´Donnell se despidió de Radio Metro: "He sido inmensamente feliz" Crédito: Instagram

Cecilia Martínez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2020 • 13:10

Tras dos años al aire, el programa De acá en más se despidió este miércoles de Radio Metro. En la última emisión del ciclo, su conductora, María O'Donnell, anunció que se trata solo de "un descanso" y adelantó que su presencia en la primera mañana radial tendrá continuidad junto a algunos de sus actuales compañeros en el equipo, aunque en otra emisora.

Tras expresar su satisfacción por coincidir su último día en la señal con las horas posteriores a la aprobación de la ley del aborto por parte del Senado, la periodista advirtió pasadas las seis que sería una fecha "muy especial y llena de emociones".

"Ha sido un ciclo precioso para mí en Metro y me siento muy orgullosa del trabajo de todos", manifestó, aunque "bien arriba" y con "Start me up", la canción de los Rolling Stones, sonando a primera hora. Durante las tres horas de programa, se dio lugar a un último repaso de la actualidad: el aborto, el dólar, la reforma de las jubilaciones y la vacunación contra el Covid-19 fueron algunos de los temas abordados por los columnistas.

Entre las voces que estuvieron al aire, el periodista de investigación Hugo Alconada Mon presentó un balance en torno al desempeño del Poder Judicial a lo largo de este año y resaltó el "lujo" de haber formado parte del equipo.

Luego de mencionar que continuará en la radio en la misma franja horaria, O'Donnell se refirió a estos dos años en Metro. "He sido inmensamente feliz acá. Es una radio que siempre admiré y para mí fue un sueño cuando me abrió sus puertas. Fue un ciclo hermosísimo. Metro es, para cualquier persona que trabaje en radio, un sueño hecho realidad. Le quiero agradecer un montón a los y las oyentes. No suelo hablar de eso públicamente, pero teníamos que estar a la altura de las circunstancias y eso no dependía de nosotros, dependía de ustedes, de los que nos están escuchando", recalcó.

Además, la conductora mencionó: "Fue un orgullo, los quiero un montón y nos reencontraremos muy pronto. Esto es un descanso y voy a poder seguir haciendo este horario". O'Donnell agradeció también su paso por Perros de la calle e hizo mención a su relación con las autoridades de la emisora. "Trabajé con absoluta libertad y no tengo más que palabras de agradecimiento para las autoridades de la radio", dijo.

Al final del programa, llegaron las despedidas y las emociones. Emiliano Pinsón recordó el día en que, en una edición del Festival Lollapalooza, encaró a O'Donnell y le pidió unirse al equipo. Sin poder contener el llanto, el columnista reveló los motivos por los que decidió no continuar en la misma franja horaria. "Estoy sufriendo el horario, estoy muy cansado. Contra eso no puedo pelear. Para mí, laburar con vos es laburar con Bielsa -dijo dirigiéndose a la conductora- con la exigencia que eso representa, para bien. Y no me voy por rendimiento, sino realmente por cansancio. No te voy a extrañar a la mañana, pero te voy a extrañar en general", concluyó con una dosis de humor.

"Muchos nos vamos a reencontrar en la próxima etapa de De acá en más, ya vendrán los anuncios", dijo al final la conductora. Tras la salida de Andy Kusnetzoff, Sebastián Wainraich y Matías Martin, O'Donnell es la última figura en dar por finalizada esta etapa en la emisora. Todos ellos continuarán su actividad radial en una nueva señal. A su vez, desde el próximo lunes, la franja de 6 a 9 por Metro contará con Tania Wedeltoft y Mariano Angarolla en la conducción.

