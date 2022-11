Eduardo Feinmann, duro contra Fabián Doman por su gestión en Independiente: “Le queda un poquito grande la presidencia”

escuchar

La situación en Independiente parece lejos de encontrar un equilibrio. Si bien se esperaba que con la salida del jefe camionero Hugo Moyano y el ingreso de conductor televisivo Fabián Doman en la presidencia del club la estabilidad aparecería por decantación, la realidad es que hasta ahora eso no ha ocurrido, más bien por el contrario. Al menos eso es lo que señaló el periodista Eduardo Feinmann al frente de su ciclo de Radio Mitre.

A la crisis financiera que dejó Moyano se le suma la incertidumbre deportiva cuando todavía resta definir quién será el próximo entrenador después de la salida de Julio Falcioni. Los nombres en danza son varios y hasta el mismo Doman dijo que Carlos Tevez, quien acaba de renunciar como DT de Rosario Central, “podría interesar”.

Eduardo Feinmann, duro contra Fabián Doman: "Le queda un poquito grande la presidencia del club"

Frente a esta realidad, fue Eduardo Feinmann quien cargó duro contra el periodista y ahora flamante presidente del Rey de Copas. “Me parece que Doman no encuentra el camino, me parece que está un poquitín desorientado y le queda un poquito grande la presidencia del club, me cuentan los amigos, me da la sensación”, arremetió el periodista durante su programa de Radio Mitre.

Doman, nuevo presidente, y Hugo Moyano, titular saliente, en el centro de la escena; Héctor 'Yoyo' Maldonado y Juan Marconi completan una imagen histórica para la historia institucional del Rojo @Independiente

Este jueves, Doman reconoció: “No nos imaginábamos que la pelea del club con la vida económica era tan grande”. Y reveló además, en diálogo con TyC Sports, que en el club no seguirá Alan Soñora “por decisión de la familia, ya que uno de sus representantes no nos atendió”.

El mandatario del rojo anticipó que buscarán retener a Damián Batallini, cuyo pase pertenece a Argentinos Juniors. Y advirtió además que pronto revelarán “cosas increíbles del contrato de Cecilio Domínguez”.

El conductor televisivo asumió el cargo de presidente del club Independiente la primera semana de octubre: fue elegido por una abrumadora mayoría de votos; también ocupará la vicepresidencia de AFA, que ostentaba Moyano.

El candidato por la lista Unidad Independiente, que se impuso por el 72 por ciento de los sufragios, tomó el mando en una ceremonia que se realizó en la sede del club de Avellaneda, con la presencia del camionero, que dejó el cargo después de ocho años de gestión, para cumplir con el traspaso de mando.

Julio César Falcioni, cuestionado por los hinchas de Independiente Prensa Independiente

Apenas asumió, Doman sostuvo que iba a sentarse a conversar con Falcioni. Sin embargo, en una extraña declaración ajena a los códigos del fútbol, afirmó que “Julio no es de nuestro gusto futbolístico, pero es una muy buena persona, es un caballero”.

“Tenemos que charlar con él, escucharlo... Suponemos que existe un contrato, pero no sabemos si le pagan, si cobra, si no... Hay que ver también si Falcioni se quiere quedar”, añadió.

“El club, en líneas generales, está medio en un limbo de no saber que hacer con el entrenador”, consideró más adelante Leandro Buonsante, el columnista deportivo del programa de Feinmann, Alguien tiene que decirlo.

En este sentido, el conductor sostuvo, con algo de ironía que, como le decía un amigo, “Doman está un poquitito verde para ser presidente del club”. Y finalizó: “Le mandamos un saludo igual… ¿no sé para qué te metiste en esa maestro?”.

LA NACION