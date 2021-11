Fin de ciclo para el programa del espectro oficialista Fuego amigo en canal Nueve

Luego de las elecciones llegará a su fin el ciclo periodístico de elnueve, Fuego amigo. El ciclo que conducen desde marzo los domingos a las 22, y de lunes a jueves a las 23, Cata de Elía y Diego Schurman finaliza el próximo jueves. Según pudo confirmar LA NACION, el canal de aire del Grupo Octubre, pondrá en ese lugar una serie de especiales, Diego íntimo, desde el lunes a las 23. Los cuatro especiales, que contendrán imágenes, testimonios del archivo y del canal y material inédito, duran unos 48 minutos cada uno y serán conducidos por el periodista Gonzalo Bonadeo. Mientras tanto, los domingos en el lugar que ocupaba Fuego amigo se extenderá el ciclo Vivo para vos que conducen Carolina Papaleo y Julián Weich (actualmente de 20 a 22) y desde el lunes 28 de noviembre se extenderán Bendita y La hora exacta y se adelantará la edición de Telenueve de la medianoche.

RADIOS

Feinmann, Baby y Nelson siguen en Rivadavia

En estas épocas de inicio de pases, en las principales radios de nuestro país, Rivadavia ya se aseguró algunas de sus figuras para 2022 para la programación de lunes a viernes. La semana pasada, tanto Eduardo Feinmann (9 a 12 con Alguien tiene que Decirlo), Baby Etchecopar (Baby en el medio 12 a 15), y Nelson Castro (Crónica de una tarde anunciada de 17 a 19), renovaron su vínculo con la AM 630 del grupo AlphaMedia. En el caso de Jonatán Viale (conduce de 15 a 17 Pan y Circo), su contrato sigue vigente para todo el 2022. En los próximos días, se verá la continuidad de otras de sus figuras de lunes a viernes como Luis Majul, Débora Plager, y Rolando Hanglin, como así también la programación del fin de semana, dónde se destacan Fernando Carnota, Guadalupe Vázquez, Carolina Amoroso, y Lucas Morando entre otros.

RADIO

Paula Trapani hace sobremesa en Del Plata

Tras el debut de Chiche Gelblung, que conduce Hola Chiche de 16 a 18, desde este mes, la periodista Paula Trapani, conduce a diario de 14 a 16 Sobremesa en radio del Plata AM 1030, junto a Martín Canay. La periodista, que formó parte de distintos canales de televisión como Telefe, América, Elnueve, Canal 26 y actualmente panelista de Nosotros a la mañana (eltrece), trabaja por primera vez en el dial de AM 1030. La conductora comenzó su carrera en 1992, en Telefe como cronista y siete años después ya estaba conduciendo la edición del mediodía de Telefe Noticias. La llegada de la periodista se da a raíz de la convocatoria del nuevo director de la emisora, Lucio Di Matteo.

RADIO

Florencia Ibañez tiene Noches buenas en Radio 10

Luego del final de Mejor hablar de ciertas cosas, ciclo que conducía Sergio Elguezabal (lunes a viernes de 21 a 0), la locutora Florencia Ibañez se puso al frente de Noches Buenas. El mismo, es el clásico programa de música, entrevistas, historias de vida, cultura, compañía para terminar el día. La Floppy, como se la conoce, está acompañada por Enrique “Quique” Larousse (Actualidad), Verónica Carelli (Redes - Tecnología), Anita Gudiño en locución, Rafaela Rubín (Horóscopo Chino), el veterinario Dr. Romero habla de mascotas y Jorge Lafauci, una vez por semana, hace historias del espectáculo, al igual que Justo Lamas con historias solidarias. Cabe aclarar, que al no estar más Ibáñez en RH Rivadavia, (el programa de Rolando Hanglin de lunes a viernes de 22 a 24, por radio Rivadavia), Hanglin presentó a su nueva co. equiper. Se trata de la locutora Soledad González, quien ya cuenta con varias participaciones en los distintos ciclos de la AM 630

MEDIOS

Termina el año de Lanata

El próximo viernes 26 y domingo 28 de noviembre, serán los últimos programas de Jorge Lanata de este 2021, en radio y tv respectivamente. Mientras a Mitre volverá el 1° de febrero, a eltrece lo haría entre abril y mayo con una nueva temporada de PPT.