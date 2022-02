Eduardo Feinmann y Jorge Lanata siguen realizando el pase entre los programas que ambos conducen por radio Mitre minutos antes de las 10 de la mañana, y esta vez se dedicaron a seguir “conociéndose” más allá de la coyuntura informativa.

“¿Estás arrepentido de algo?”, lanzó Lanata iniciando así un intercambio de preguntas y respuestas en la que cada uno respondía la pregunta del otro. “Qué pregunta jodida esa, pero no, no me arrepiento de nada”, respondió Feinmann. “¿Y alguna vez te drogaste Eduardo?”, inquirió Lanata. “No, jamás, nunca. Detesto las drogas, son veneno, y sacame la música de Bob Marley por favor”, pidió Feinmann al operador.

De esta manera, en clave de primera cita, los dos conductores continuaron hablando como si fuera la continuación de un match de Tinder. Y es que el periodista y conductor de LN+ que dejó radio Rivadavia en diciembre pasado debutó este lunes en la nueva emisora con su programa Alguien tiene que decirlo.

En este caso, Feinmann “es el nuevo”, y si bien ha desembarcado con su flamante programa, lo hace con un equipo integrado por los columnistas que acompañaron históricamente a Marcelo Longobardi en la primera mañana de Mitre durante más de una década.

La atrevida propuesta de Eduardo Feinmann a Jorge Lanata: “¡Pero si recién nos conocemos!”

“¿Y vos te arrepentís de algo Lanata?”, le devolvió Feinmann. “Uno es el resultado de lo que es, con sus errores y aciertos; si no hubiera hecho determinadas cosas, hoy sería distinto. Estoy conforme con lo que hice y además me caigo simpático”, respondió su colega.

“¿Llorás cuando vas al cine?”. Frente a esa pregunta, ambos respondieron “sí”. “Yo lloré mucho con Cinema Paradiso”, dijo Feinmann, mientras sonaba la música de Ennio Moricone. “No me pongas esta música que me pongo a llorar”, dijo. “¡Lloren que garpa!”, pidió la locutora María Isabel Sánchez entre risas.

El intercambio siguió hasta que comenzaron a dialogar sobre el Día Internacional de la Pizza, pero antes hablaron de “infidelidad”. Feinmann preguntó: “¿Y vos no me vas a ser infiel en esta relación que estamos creando no?”. “No te preocupes que no voy a hacer un pase con otro”, dijo Lanata.

Lanata-Feinmann y una cita para salir a comer pizza

El ida y vuelta comenzó este lunes cuando Eduardo Feinmann debutó en la primera mañana de radio Mitre y mantuvo el primer pase del año con Jorge Lanata, quien continúa con Lanata sin filtro minutos después de 10 de la mañana.

“Estamos como una pareja que se conoció en Tinder y que sale por primera vez”, empezó Lanata. “Nos están mirando todas las mesas de alrededor a ver cómo nos tratamos y qué vamos a decir”, agregó.

Este miércoles a la mañana, a propósito del día de la pizza, y luego de entrevistar a uno de los dueños de la clásica pizzería porteña Güerrin, quien sostuvo que venden cerca de 2000 pizzas por día, cocinadas en 5 hornos con el trabajo de 120 empleados, ambos conductores continuaron con esa especie de radionovela que protagonizan.

“Algún día podemos salir a comer una pizza, Eduardo”, propuso Lanata. “Esto ya es una cita; la cosa cambia. Arrancamos con Tinder y ahora me proponés salir a comer”, dijo su compañero. “¿Y vos sos propietario Eduardo?”. La respuesta fue afirmativa. “Y además tengo auto, y moto, te puedo pasar a buscar en moto”.

“¿Te gusta montar? Si andás a caballo podés venir a montar conmigo”, dijo Feinmann. “Recién nos conocemos y ya querés montar, ni en pedo me subo a un caballo”, cerró Lanata.