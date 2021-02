Lanata, sobre la Ruta del dinero K: “Todos vimos cómo contaban plata en La Rosadita”

Jorge Lanata se refirió a las causas judiciales que investigan los presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el último gobierno de Cristina Kirchner y dijo que, aun cuando el tiempo pase, “va a ser muy difícil que las borren”.

“Hay causas que podrían interpretarse como mal ejercicio de la política, como la del dólar futuro, o el acuerdo con Irán, que son discutibles, pero hay causas que son incontrastables, como la causa de Vialidad o la causa de la Ruta del Dinero K”, dijo el conductor de Lanata sin filtro (Mitre) después de que Daniel Pérez Gadin, el contador involucrado en la ruta del dinero K, lo vinculara en su alegato con Paul Singer y los fondos buitres.

“Lo dimos a conocer nosotros y lo dio el diario LA NACIÓN en su momento: había tipos que llevaban plata y había tipos que recibían la plata que dijeron ‘yo la recibí’. Es muy difícil borrar eso”, insistió Lanata.

"En este país es necesario decir que Pérez Gadín es un chorro, que Lázaro Báez es otro chorro, que el hijo de Báez es un chorrito, Elaskar es un terrible chorro", dijo Jorge Lanata Archivo

“Todos vieron por la televisión a la gente en La Rosadita contando plata, no eran actores. Estaba el hijo de Lázaro Báez, estaba Pérez Gadín, estaba Fabián Rossi. Vimos que esto pasó. Estaba Leonardo Fariña, que primero dijo lo que dijo y después, porque o lo apretaron o se convenció de lo contrario, volvió a decir la verdad... Estaba Federico Elaskar que en su casa me dijo en un reportaje cómo eran las maniobras de La Rosadita, ¿cómo se borra esto?”, preguntó.

“Cristina Kirchner sabe que va a ser difícil. En algún momento se discutió en el gobierno la posibilidad de un indulto que jurídicamente sería lo único posible. Pero Cristina no lo quiere porque busca la escarapela, no solo busca que no la juzguen, quiere que la feliciten”.

Después de pasar al aire el alegato del contador Pérez Gadín, que elaboró una hipótesis entre la teoría del lawfare, y el vínculo de Lanata con Paul Singer, el conductor dijo indignado: “Es increíble escuchar a Pérez Gadín”.

“Por eso en este país es necesario decir que este hombre es un chorro, que Lázaro Báez es otro chorro, que el hijo de Báez es un chorrito, Elaskar es un terrible chorro. Son delincuentes, asuman lo que son, y está probado que son delincuentes”, remarcó.

“Va a ser muy difícil que se borre todo lo que hicieron, no lo van a poder borrar. El hecho es real y sucedió. Es una historia patética y muy triste. Pero es cierto, es lo que elegimos en democracia, banquémonos las consecuencias de nuestros actos. Lo que hicimos es esto que estamos viendo, Cristina manejando el gobierno, La Cámpora avanzando, las causas judiciales que están a punto de caer a la basura, cosa que va a ser difícil porque las causas judiciales son lentas pero avanzan”, manifestó.

“En algún momento la causa de Vialidad sucederá, la causa de los Cuadernos está avanzando. Va a ser muy difícil borrar todo esto. Pero aún cuando incendien Comodoro Py, del otro lado hay personas que vieron lo que ustedes hicieron. Somos un montón de personas que lo vimos. Un montón de personas lo vimos. Eso que ustedes hicieron sabemos que sucedió. No sean tan torpes”, finalizó.

LA NACION