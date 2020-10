Marcelo Longobardi criticó a Juan Grabois: "Ocupar tierras es robarlas" Fuente: Archivo

8 de octubre de 2020 • 12:21

Juan Grabois sostuvo que "los pobres tienen un solo modo de acceso a la tierra, que es la ocupación", y Marcelo Longobardi salió a cruzarlo: "Ocupar tierras es robarlas".

El conductor de Cada mañana (Mitre) se refirió a las declaraciones del líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y se planteó: "no sabemos bien a quién representa Juan Grabois", para luego agregar: "es tal el desorden de la política argentina que cuando hablan estas personas no sabemos bien qué significa".

"En Argentina, y América Latina, los pobres tienen un solo modo de acceso a la tierra, que es la ocupación", dijo Grabois durante una entrevista con estudiantes de periodismo de la Universidad de El Salvador, y agregó: "En el mundo hay más de 2 mil millones de personas que viven en asentamientos informales. En el país hace muchos años que no hay una política de acceso al suelo. Lo que sucede en Guernica forma parte de una tendencia histórica que se agrava con la pandemia porque en las barriadas los alquileres no tienen contrato y cuando no pueden pagar los echan. El grueso de la gente que está en las ocupaciones son personas que sufrieron esa situación. Por lo tanto, no hay que responsabilizar ni a los ocupantes ni a las organizaciones sociales".

En ese sentido, Longbardi dijo que entiende "la dramática pobreza que tiene la Argentina, y no saben la que viene: se acabó la clase media y lo que viene es un país con pobreza estructural por décadas", pero "ocupar tierras es robarlas".

"Se llama ocupación porque a la tierra no se la llevan como al auto o como la plata del banco. Se llama ocupación. Entonces Grabois está planteando un tema muy complejo, porque si no hay otro modo... El mundo tiene otro modo para que la gente de menos recursos acceda a bienes. Pero claro, la posición de Grabois tiene de interesante que asume que no hay otro modo", consideró el conductor.

E ironizó: "Entonces, como Argentina está condenada, según esta perspectiva, a no tener otro modo de acceder a la tierra, bueno, ocupemos tierra. Yo tengo tierra porque tengo casa, pero me gustaría tener otro auto. ¿Le puedo tomar el auto a alguien?", finalizó.