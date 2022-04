Marcelo Longobardi encabezó la presentación de la nueva grilla de CNN Radio: cómo será su programa

En la mañana de este miércoles se realizó la presentación -o upfront- de CNN en Argentina, donde además de detallar la programación completa de su radio AM, se le dio la bienvenida a Marcelo Longobardi , quien volverá a conducir allí una primera mañana radial luego de su comentada salida de radio Mitre.

Tal como había adelantado LA NACION, el regreso de Longobardi al éter ocurrirá el próximo lunes 11 de abril, nada menos que en su antiguo horario de 6 a 10 de la mañana y con el estreno de su nuevo programa, Longobardi por CNN, en CNN Radio AM 950.

Así lo reconfirmaron hoy Cynthia Hudson, vicepresidenta senior y directora general de CNN en español y Estrategia Hispana para CNN; Felipe de Stefani, gerente general de Warner Media Argentina y director de ventas publicitarias de WarnerMedia Latin América, y Marcelo González, gerente general de CNN Radio Argentina, durante el brunch en el Palacio Duhau de Buenos Aires.

Los periodistas Marcelo Longobardi, María Laura Santillán, María O´Donnell, Ernesto Tenembaum y la mexicana Carmen Aristegui Gerardo Viercovich - LA NACION

La palabra de Marcelo Longobardi

“Llegar a CNN Radio es un gran desafío, tal vez el más complejo en el que me metí. Es estimulante, inspirador y hasta te diría que obligatorio, ya que todos los que tenemos la oportunidad de cambiar, debemos hacerlo. Me obligué a eso. Por otra parte, otro enorme desafío es, más allá de crear un nuevo programa, construir una radio flamante, algo que es muy difícil, así que espero estar a la altura de lo que me toca”, comentó hoy Longobardi, en diálogo con LA NACION.

“Un segmento del programa será televisado por CNN en español para toda la región , una idea de Cynthia Hudson, directora de CNN, que, quizás, sea uno de los cambios más relevantes que va a tener todo este proceso”, adelantó luego.

Longobardi en plena charla con sus nuevas compañeras de radio, María Laura Santillán y María O’Donnell Gerardo Viercovich - LA NACION

En el nuevo ciclo, Longobardi estará acompañado por su amigo y periodista económico Guillermo “Willy” Kohan, el analista internacional Juan Dillon, el periodista Nicolás Singer, a cargo de la columna de deportes, y Romina Aldana en la locución.

Además, el programa contará con la participación de los corresponsales de CNN en todo el mundo, entre ellos el corresponsal internacional en jefe José Levy. Ellos ofrecerán informes especiales con las noticias mundiales de especial relevancia para Argentina y la región.

Sobre su recordada y resonante renuncia a Mitre, Longobardi expresó: “Yo no podía tener una zona de confort más confortable. Llegábamos a más del cuarenta por ciento del share, con un equipo de primerísimo nivel, en una radio de la magnitud de Mitre y ningún inconveniente o amenaza en el corto plazo, pero estoy convencido de que los cambios hay que hacerlos antes de que sucedan de manera indefectible”, aseguró antes de rematar: “Hacer un cambio cuando nada ni nadie te lo exige cobra otra relevancia, porque hacerlo cuando te lo piden las circunstancias, es una obviedad ”. Asimismo, reveló que al dejar Mitre le llovieron “propuestas de todos lados, incluso del mundo del cine”.

"Los cambios hay que hacerlos antes de que sucedan de manera indefectible", sostuvo Longobardi en charla con LA NACION Rodrigo Néspolo - LA NACION

Por último, el conductor dejó unas palabras sobre la actualidad de los medios y la política: “Los gobiernos de buena parte del mundo han metido a los medios dentro del debate político , algo que percibimos en la Argentina claramente, pero también sucedió en Estados Unidos con Donald Trump y en Brasil sucedió con Jair Bolsonaro. A partir de esto, la gente comenzó a comportarse en torno a eso que se define como ´sesgo de confirmación´, la búsqueda en los medios para encontrar aquello que se piensa. Es algo complejo, ya que mantener independencia de eso se ha vuelto hostil. Eso nos llevó a sobrevivir en una jungla, donde los oyentes o lectores también se han vuelto radicalizados”.

“Las redes sociales -amplió- han generado un cambio sustancial en la comunicación. Hoy, una charla mía subida a Instagram es vista por 400.000 personas, la mitad de la gente que me escuchaba en la radio antes. Así que, estamos en un viaje que no sabemos muy bien hacia dónde va , pero al que hay que subirse para no quedarse atrás”.

Tal como expresó el periodista, Longobardi por CNN se transmitirá a partir de mayo en simultáneo para toda la región a través de CNN en español. Potenciado por las múltiples plataformas digitales de la cadena de noticias, el programa tendrá un alcance de más de 60 millones de hogares en Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Toda la programación de CNN Radio

El evento presentación, que fue conducido por Juan Pablo Varsky, otra de las figuras de CNN en Argentina tanto en televisión como en radio, contó con la participación de otras figuras destacadas de CNN en español como la periodista mexicana Carmen Aristegui, el editor y columnista argentino Andrés Oppenheimer y los presentadores de CNN en Argentina, Ernesto Tenembaum, María O’Donnell, Nacho Girón, Ignacio Grimaldi e Iván Pérez Sarmenti.

Juan Pablo Varsky fue el conductor del evento Gerardo Viercovich - LA NACION

Durante los últimos años, CNN en español ha robustecido su oferta de programación local con una inversión importante, y ahora cuenta con seis espacios producidos desde CNN Argentina para toda América Latina : En Diálogo con Longobardi, el programa dominical de entrevistas de Longobardi; Conecta2, con María O’Donnell y Ernesto Tenembaum; Perspectivas desde Buenos Aires, con Juan Pablo Varsky; CNN Redacción Buenos Aires, con Nacho Girón; Primera Mañana, con Nuria Am y Mercado Sur, con Jesica Bossi e Iván Pérez Sarmenti.

El mismo lunes 11, CNN Radio AM 950 estrenará nueva programación de lunes a viernes, donde además de Longobardi estarán María Laura Santillán, Juan Pablo Varsky, José “Pepe” Gil Vidal, Julieta Tarrés, Pía Shaw, Federico Seeber, Adrián Puente, Pablo Giralt, Matías García, Ernesto Tenembaum, María O’Donnell, y Mercedes Mendoza. Con respecto a los fines de semana, se destaca la participación de Nacho Girón, Francisco Olivera, Fernando González, Bobby Flores, Mariana Mactas, Bárbara Arroyo, Ricardo Braginski, Martín Leopoldo Díaz, Martín Melo, Guillermo Panizza, Francisco Salmain, Federico Clarat, Víctor Russo y Gustavo Noriega.

Dentro de novedades de este año se distingue que la señal deportiva de Warner Media, TNT Sports, tendrá dos ciclos deportivos en CNN Radio . De 22 a 23, Matías García será el encargado de hacer un resumen informativo en TNT Data Sports, mientras que, como cierre de la jornada y en dúplex con TNT Sports , de 23 a 1 Pablo Giralt estará al frente de TNT Sports en CNN Radio, con la participación de los profesionales Nicolás Fassi, Nicolás Latini, Antonella Valderrey y Matías Bustos Milla.

Recordemos que la emisora, ex Radio Belgrano AM 950, fue lanzada el 11 de marzo de 2019 como CNN Radio AM 950, y se caracteriza por hacer de los hechos su columna vertebral informativa . Actualidad, política, economía, deportes, cultura y entretenimiento llegan a todo el país en la voz de los más prestigiosos periodistas a través de sus más de 35 repetidoras y multiplataformas.

Con la colaboración de Pablo Mascareño y Pablo Montagna