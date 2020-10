"Estamos en una situación dramática y ella habla como si estuviera exiliada en Madrid. Hay que ponerle mucho empeño en ser tan irresponsable y ella lo logró", dijo Marcos Novaro sobre la carta de Cristina Fernández de Kirchner Fuente: Archivo

28 de octubre de 2020

Marcos Novaro analizó la carta completa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo que se trata de "un sofisticado juego de ambigüedades". El académico e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) afirmó que la misiva "pinta de cuerpo entero cómo funciona el liderazgo de Cristina" y su capacidad para "esconderse de la realidad" como si estuviera "exiliada en Madrid".

"Todo el tiempo parece que dice una cosa pero dice la contraria. Es un juego de ambigüedades sofisticado. Parece que apoya a Alberto pero en realidad lo está destruyendo, parece que quiere un acuerdo sobre el dólar pero dice que somos todos miserables, salvo ella", analizó Novaro en diálogo con Marcelo Longobardi durante el programa Cada mañana (Mitre).

Sociólogo y doctor en Filosofía, Novaro sostuvo que "todo ese juego es permanente" y que "Cristina sigue haciendo su juego, sigue escondiéndose de los problemas, es extraordinaria su capacidad de ejercer la irresponsabilidad, y de esconderse de la realidad, no tiene límites. Estamos en una situación dramática y ella habla como si estuviera exiliada en Madrid. Hay que ponerle mucho empeño en ser tan irresponsable y ella lo logró".

En ese sentido, Longobardi le preguntó si "la interpretación que hizo el presidente Fernández es correcta cuando entiende que es una carta de respaldo". "Lo que pasa es que Alberto no puede decir otra cosa. El podría haber marcado la cancha. Pero hoy es una situación imposible. No es un títere y tampoco puede construir una autoridad propia. Ella le dice a él que varios de los 'funcionarios no funcionan', pero no dice cuáles son. Entonces él no puede fortalecer a sus funcionarios ni tampoco reemplazarlos", respondió el investigador.

"Hasta que no se resuelva ese problema básico de este gobierno, la autoridad vacía al presidente. La autoridad no se ejerce. Hasta que no se resuelva eso todo lo demás es cartón pintado. Está bien que Martín Guzmán se esfuerce pero no tiene mucho sentido. ¿Para hacer una muerte más lenta? Lo único que importa es que Alberto y Cristina cambien su relación hacia alguna dirección. O Cristina le dice a Alberto que se haga a un lado, o que lo respalde en serio", consideró, y dijo, más adelante, que el presidente "tal vez intenta conversar con Cristina estos temas y no lo logra; me da la impresión de que él está suficientemente asustado, es terrible decirlo, pero ese es el dato bueno".

Cuando el conductor le preguntó si creía que "la alternativa del diálogo" le pareció un acto de cinismo o una cuestión verdadera, Novaro respondió: "Es un juego un poquito perverso. Lo de incluir a los medios lo pinta bien claramente. ¿Para qué incluye a los medios? Para decir que son los responsables de que el dólar se vaya por las nubes y que alimentan la especulación".

Sobre el final, dijo que en el Gobierno "por suerte se asustaron pero no alcanza hasta que se asuste Cristina", y cerró: "Ese es el problema que tenemos. Lamentablemente la Argentina decidió poner a esta señora ahí y ahora no se sabe cómo salimos de esta locura que armaron entre ella y Alberto".