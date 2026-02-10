Una figura histórica de Rivadavia se fue a La 10

En los últimos días se confirmó un pase radial que no estaba en los planes de los oyentes, especialmente de los de Rivadavia: la periodista y abogada Amelia Troisi se despide de la AM 630 para incorporarse a las filas de Radio 10.

El impacto de la noticia radica en la trayectoria de Troisi, quien hasta el momento se desempeñaba como coordinadora del Rotativo del Aire, el emblemático servicio informativo de Radio Rivadavia. Su salida marca el fin de una era para la emisora, donde desarrolló su carrera de manera ininterrumpida durante cuatro décadas.

Troisi ingresó a Rivadavia en 1985 y, fiel al oficio periodístico, recorrió todos los roles. Según sus propias palabras, pasó por “todas las categorías”: desde asistente y cronista de calle hasta enviada especial en eventos históricos. En su extenso camino, trabajó codo a codo con leyendas como Héctor Larrea, Enrique Llamas de Madariaga, Antonio Carrizo, Juan Alberto Badía, Julio Lagos y, hasta diciembre de 2025, Nelson Castro.

El desembarco de Troisi en la AM 710 se hará efectivo a partir de marzo. La periodista asumirá la coordinación de Siempre Noticias, el servicio informativo de la emisora.

En esta nueva etapa, Troisi trabajará junto a Martín Castillo, actual jefe de noticias de Radio 10 y director de FM ONE 103.7. Esta dupla estratégica busca potenciar el liderazgo informativo de la emisora, combinando la vasta experiencia de la periodista con la gestión integral que Castillo viene realizando en el Grupo Indalo.

Dsports se prepara para el Mundial

En el marco de un año de gran expectativa futbolística, DSports Radio dio a conocer su programación oficial para este 2026, la cual se estrenó este mes de febrero.

El gran atractivo para este año será la Copa Mundial 2026, ya que la emisora cuenta con los derechos oficiales de transmisión. Esta cobertura se suma a las transmisiones de los torneos Apertura y Clausura de la Liga Profesional, la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

Por las mañanas, de 6 a 9, llega Arriba, Carajo, con Gastón Recondo y Cecilia Ruffa; seguido, de 9 a 12, por No veo la hora, con Ariel Senosain, Nerella Senra, Héctor Gallo y equipo.

Al mediodía y durante la primera tarde (de 12 a 15), se emite ¿Cómo te va?, liderado por Marcelo Benedetto y acompañado por Fabián Cubero. Luego, de 15 a 18, continúa Una copa más con Daniel Retamozo, Florencia Barbeira y equipo.

Para el regreso y la noche, se programó de 18 a 21 Puede pasar, con Gustavo Kuffner, y de 21 a 23 Doble Amarilla, con la conducción de Hernán Feler y la participación de Nacho Genovart y Fernando Czyz, entre otros. El ciclo sumará emisiones especiales inmediatamente después de los partidos más relevantes. Para el cierre, de 23 a 00:30, Silvio Maverino conduce DSports Show.

Cabe recordar que la emisora nació en junio de 2022 mediante un acuerdo entre DirecTV y Alpha Media. A finales de 2025, la titularidad de la frecuencia 103.1 fue adquirida por la productora Limdot, a través de un acuerdo de uso de marca con DirecTV.

Gastón Recondo StoryLab

Grilla de Rivadavia los fines de semana

Este último fin de semana, Radio Rivadavia (AM 630) estrenó su programación de sábados y domingos. En la grilla se destaca que, durante las madrugadas de ambos días (de 1 a 7), continúa #ReporteRivadavia con Oscar Choy. Además, se produjo el debut de Camila Dolabjian con #CódigoDolabjian en su nuevo día y horario de 7 a 10; próximamente, hará lo propio Guadalupe Vázquez con #GuadaRecargada, de 10 a 13.

Por la tarde y la noche se mantienen Ricardo Guazzardi con El Sillón de Rivadavia (de 13 a 17) y Julio Lagos con La Radio sos Vos (de 17 a 22). Finalmente, Luisa Delfino y su clásico Te Escucho estrenaron el horario de 22 a 1, franja que también ocupan los domingos.

Para los domingos, la primera gran novedad llega de la mano de #RivadaviaAgro: el ciclo conducido por Carola Urdangarin y Tomás Rivas estrenó día y horario en la franja de 7 a 10. Por el momento, el espacio de 10 a 12 se mantiene a la espera de una definición final; mientras tanto, el aire continuará con #Domingo630, bajo la conducción de Jota Leonetti.

A las 12, la radio mantiene su apuesta por la divulgación cultural con El Ojo del Arte, liderado por María Paula Zacharías. Tras la finalización de varios ciclos al cierre de 2025, la franja de 13 a 18 quedará cubierta hasta nuevo aviso por #Verano630, con Noelia Novillo. En el cierre de la jornada continúa Somos Nosotros, el clásico programa de Guillermo “Willy” Kohan, que pasó al horario de 18 a 21. Por último, #Salud630, con Claudio Zin, estará al aire este 2026 de 21 a 22.

Por otro lado, a una semana de su estreno, La Oral Deportiva sumó una hora adicional. Desde esta semana, Daniel Avellaneda conduce el ciclo deportivo de lunes a viernes de 22 a 00, mientras que Oscar Gómez Castañón continúa -también de lunes a viernes- con Desde el Alma, pero en el nuevo horario de 20 a 22.