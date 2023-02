Mientras Marcelo Longobardi evalúa su pase, Rivadavia hace cambios en su grilla para poder recibirlo

escuchar

Cada vez suena más fuerte la posibilidad de que Marcelo Longobardi deje CNN Radio para mudarse a Rivadavia, emisora en la que no perdería su histórico horario de la primera mañana, de 6 a 10. La semana pasada fueron varios los medios que trataron este tema, que sorprendió a propios y ajenos y si bien, por ahora, no hay nuevas definiciones, la AM 630 relanzará su grilla desde este lunes en espera del periodista.

Al parecer, Longobardi -que desde el martes se ausenta de su espacio en CNN Radio debido al accidente de su mujer Laura Palermo en Miami, ciudad donde residen- no estaría conforme con una parte del acuerdo con la cadena norteamericana y, por ello, dejaría la AM 950 para seguir con su ciclo en Rivadavia. El periodista fue invitado a sumarse a la señal y, desde luego, las autoridades del Grupo Alpha Media estarían dispuestas a cederle el preciado horario de 6 a 10.

En las oficinas de Alpha Media se ilusionan con la llegada del periodista -que durante 20 años fue líder en esa franja horaria, tanto en Radio 10 como en Mitre -a la primera mañana de Rivadavia. Para eso, el exhombre de Mitre tiene que romper relación con la AM 950 CNN Radio Argentina, en la que debutó el 11 de abril de 2022. Y, aunque resultaría extraño que abandone esa empresa de medios -con la que tiene un acuerdo con su señal de noticias internacional CNN en Español y CNN Argentina-, las versiones apuntan a que la mudanza estaría motivada por diferencias económicas. Y, ni bien comenzaron los rumores sobre este cortocircuito, Rivadavia se contactó con él para ofrecerle el espacio que quedó vacante, tras la salida de Pablo Rossi a fin de año y que actualmente está en manos de Ari Paluch. El accidente que sufrió la esposa del periodista, sin embargo, estaría demorando su decisión.

Cambios en la grilla

Figuras de la nueva programación de Radio Rivadavia. Jonatan Viale en el VIP de Dashi. ESP Foto: Hernan Zenteno 29_1_21 Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

Por lo pronto, la AM de Alpha Media desde este lunes 6 hace cambios en su programación : Ari Paluch sigue -por ahora- al frente de Esta Mañana, de 6 a 10; luego, le dará paso a Jonatan Viale, quien hasta hoy ocupaba la franja de 15 a 17, con su ciclo Pan y Circo; luego, al mediodía, seguirá Baby Etchecopar, pero en lugar de ir de 12 a 15 como lo venía haciendo en 2022, irá de 12 a 14. En tanto, en la primera tarde, se ubicará Cristina Pérez con Cristina sin vueltas.

Para el regreso se tiene pensada la continuidad de Nelson Castro y su Crónica de una tarde anunciada, de 16 a 18, y de 18 a 20 se podrá escuchar a Luis Majul, quien así arrancará una hora antes de su horario habitual.

Luis Majul irá de 18 a 20, desde el próximo lunes Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

Paluch, en tanto, si se concreta el pase de Longobardi a la primera mañana, dejaría ese espacio para tomar la franja de 20 a 22 con su clásico El Exprimidor. Cerraría la jornada La Oral Deportiva, de 22 a 0 con Román Iucht.

Todos estos cambios se suman a las incorporaciones del fin de semana, como la de Ricardo Guazzardi los sábados, de 17 a 19, y Cristian Palacios, los sábados y domingos, de 19 a 23.

LA NACION