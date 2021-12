Nancy Pazos habló sobre su precipitada salida de Rock and Pop

Nancy Pazos se despidió de Rock and Pop esta mañana de forma intempestiva. La conductora de Ruleta Rusa decidió cerrar el ciclo después de que las autoridades de la emisora le informaran que no seguiría en 2022. Más allá de que la propuesta no fue desvincularla sino mudarla a otra radio del grupo AlphaMedia, la Metro, ella no se sintió a gusto en cómo se dieron las cosas. Según contó se enteró por los medios que no continuaría en esa radio y eso le generó mucho malestar. Si bien pudieron limar asperezas aún no sabe si aceptará o no irse a Metro porque, en paralelo, le ofrecieron la tarde de un conocida AM, a la que aún no puede nombrar. En este momento se debate entre estos dos proyectos de cara al próximo año. “No voy a abandonar el éter. Seguramente voy a seguir con Ruleta Rusa en febrero del año que viene en alguna radio y en algún horario”, contó en diálogo con LA NACION, quien se define como un “bicho de radio”.

Y remarcó: “Los directivos tienen que ser claros con los artistas, con los periodistas, con los conductores porque fue horrible enterarme por un medio. No está bueno desde ningún punto de vista. Ya está saldado y la verdad que le tengo aprecio personal a Marcelo Fígoli y a Pento (en referencia al director de la radio Julián Etcheverría), pero fue un momento de mala comunicación. Ayer terminamos de concretar que no seguía en Ruleta... y hoy es el último programa, un costo tienen que tener. Es una lástima, pero no tenía ganas de seguir yendo a la radio, ir a un lugar que sabés que te estás yendo y que te vas con dolor. No era mi plan irme. Creo que realmente se están equivocando, el tiempo lo dirá. Tenemos una apuesta jugada con Pento, él asegura que me voy a poder llevar a mi público a la Metro”.

Sobre cómo fueron las cosas, la conductora detalló: ”Yo estaba negociando el contrato del año que viene en términos numéricos, digamos, con la parte administrativa, para ver el número del próximo año... Hace unos 10 días, viene el director de la Rock and Pop, y de las otras radios del grupo, Julián Pento, y a la salida de un programa, me llama y me dice: `Che, ¿por qué no vas pensando el año que viene en ser la cara de la nueva Metro?´. Entonces, yo me maté de la risa y le dije: `Yo soy nacional y popular, como más de barrio y no tengo nada que ver con Metro, ¿no?´. Hablando de las imágenes de cada una de las radios. Básicamente porque me siento recontra identificada con Rock and Pop. De hecho, fue una apuesta, laburé dos años gratis, llevándome publicidad, pero sin que me pagaran y apostando, justamente, a ese público, a esa radio. Además porque básicamente ya no me siento identificada con las AM”.

Y agregó: “Ese día me dijo eso y yo lo dejé pasar. A la semana siguiente, me entero por LA NACION que mi horario estaba cedido a Martín Ciccioli de nuevo y la verdad que fue muy desprolijo, desde todo punto de vista. Primero me enojé, después me sentí muy triste porque no era la manera. Nos explicaron que habían entendido que cuando me habían ofrecido la otra radio, yo tenía claro que era porque no iba a tener más Rock and Pop, pero eso no había quedado claro”.

Más allá del enojo inicial, Pazos se reunió con los directivos y dijo que las cosas habían quedado bien, que ellos le habían pedido disculpas y que estaba considerando la oferta de hacer su ciclo en Metro. “Ayer tuve una reunión, en donde dejé claro que se habían portado muy mal conmigo. Hubieran sentado a todo el plantel y hubieran decidido qué hacer con la radio después de saber qué pensaba su figura. Pero, bueno, después de pasarnos muchas facturas en el medio, ellos me pidieron disculpas. La verdad es que ellos tienen una apuesta muy grande hecha para la Metro el año que viene. Yo he logrado que Rock and Pop llegara a estar tercera este año, cosa que no pasaba, la verdad es que siento que es un horario, así como la FM, que me costaría muchísimo soltar”.

Por último, expresó: “Cierro el ciclo sin lágrimas porque creo que hemos sembrado un espíritu con Carmela Bárbaro, mi compañera radial desde hace 4 años. Creo que la gente se acostumbra, uno no solo es periodista, es compañía, conocen a veces más tus anécdotas que vos mismo. Pero son etapas, uno tiene también que saber que las etapas a veces se cumplen. Veremos, el destino seguramente deparará algo mejor. Nunca pensé que iba a poder tener el mismo nivel de inmersión que tenía a los 30 años después de un parate tan grande, de 8 años, cuando se enfermó mi hijo, que tuvo síndrome urémico hemolítico, y yo me quedé con los chicos hasta que me separé”.

El futuro de Nancy Pazos

La periodista, quien asegura que está viviendo un excelente momento profesional porque puede trabajar en varios medios, aún no definió su futuro laboral: “En el medio de todo esto, como en el mercado se sabe todo, me llaman de otra radio, de una AM muy importante, para hacer otro horario a la tarde y yo, la verdad, lo estoy pensando porque también tengo lo de Telefe, que acabo de hablar con ellos y quieren contar conmigo el año que viene”.

A pesar de sentirse tentada a aceptar el nuevo desafío, Pazos no está segura de dar el salto por la dinámica familiar. “El problema de la otra radio, que no puedo nombrar y que es una emisora de primer nivel de las que están compitiendo en los primeros lugares, es que se me complica en lo personal. Yo tomé una decisión que fue priorizar a mis hijos sobre el laburo porque puedo decidirlo y puedo hacerlo. La oportunidad que me presentan para hacer AM es súper interesante, pero me complica el horario escolar de mi hijo menor. Tiene 12 años, es hipoacúsico unilateral y empieza el secundario el año que viene. Yo me estaría yendo a trabajar cuando él vuelve del colegio y la verdad que eso me pesa”, comentó a LA NACION.

Y sumó: “También es cierto que a las mujeres nos pasa que relegamos siempre. A mí me han ofrecido conducir noticieros y programas en horario de prime time y siempre dije que no por los chicos... y es un peso. En este momento me están ofreciendo más o menos ir al Barcelona a jugar y decir que no es un costo desde todo punto de vista. Así que lo estoy meditando conmigo misma, tengo que terminar de empoderarme y decir: `Voy a poder con todo´ . El tema es que vivo en Pilar, a los chicos los crío sola, porque al padre vive en Capital y los ve fin de semana de por medio. Los chicos dependen de mí, no solo porque estamos separados sino por la distancia”.

Más allá de este dilema personal, la periodista dijo a LA NACION que no tiene mucho tiempo para pensar, ya que la semana que viene les va a dar su respuesta a las radios. Lo que sí está confirmado es que Beto Casella llega a Rock and Pop, de 9 a 13, y Ciccioli pasa a ocupar la primera mañana, de 6 a 9.