Después de meses de rumores, así confirmó Evelyn Botto que está de novia con Fede Bal

A tres meses de haber contado que se estaban conociendo, Evelyn Botto decidió blanquear que la relación con Fede Bal tomó forma. La periodista confirmó que finalmente están de novios, lo que marcó un nuevo capítulo en esta historia que comenzó de manera casual y terminó convirtiéndose en algo mucho más firme.

Cabe destacar que, aunque nunca ocultaron que mantenían un vínculo, ambos habían sido muy claros al explicar que su relación no era exclusiva y que se sentían cómodos manteniendo un esquema abierto. Incluso Fede Bal había señalado en más de una oportunidad que no pensaba volver a oficializar con nadie para evitar repetir errores del pasado marcados por la infidelidad. Sin embargo, las cosas cambiaron entre ellos.

El anuncio llegó de la manera más espontánea al aire de Tapados de laburo (OLGA), cuando Botto conversaba con sus compañeros y, en medio de la charla, comentó que estaba “hablando dormida de vuelta”. Entre risas, explicó que lo sabía porque “se lo contaron”, una frase que despertó la intriga de sus compañeros.

La confirmación ocurrió en vivo durante Tapados de laburo (OLGA)

Ante la insistencia del resto del panel, integrado por Paula Chaves, Nacho Elizalde y Luli Fernández, y después de varios segundos de evidente incomodidad, Evelyn confirmó que quien la había escuchado hablar dormida fue “el chico” con el que está “saliendo”. Fue entonces cuando Nacho lanzó la pregunta que todos esperaban: “¿Vos estás saliendo con Federico Alfredo Bal?”. A lo que Botto respondió sin rodeos: “Mi novio, sí”.

De inmediato, la revelación desató una reacción eufórica en el estudio: todos sus compañeros —e incluso parte del equipo de producción— comenzaron a gritar entre risas, corrieron a abrazarla y celebraron el inesperado anuncio al grito de “¡está de novia!”. Entre la alegría generalizada, Botto aprovechó para contar que fue ella quien decidió dar el paso y plantear formalmente la relación. “Soy muy ansiosa. Me pasaba hace mucho tiempo, estoy contenta y gusto mucho. Hace ocho años que no estaba de novia”, explicó.

Botto explicó que fue ella quien dio el paso para formalizar (Foto: Instagram @balfederico / @evelynbotto)

Con mucha emoción, Evelyn también compartió cómo se dio este nuevo capítulo. “Nos llevamos muy bien, pero él también viajaba mucho y yo trabajaba. Y en un momento coincidimos y se dio, eso también hay que abrazarlo. Él, donde va, la gente se pone un poco loca, la gente quiere saber. Entonces mucho tiempo lo guardamos y es re lindo, dan ganas de compartirlo cuando te pasa algo así”, agregó y dejó en claro que este romance que comenzó sin etiquetas ahora es oficial.

Qué dijo Fede Bal tras la confirmación del romance

El mensaje de Fede Bal luego de que Evelyn Botto confirmó la relación

Minutos más tarde, Evelyn decidió aprovechar el clima de la charla y le envió un audio en vivo a su novio para avisarle que había hecho pública la noticia. “Gordi, te quiero avisar que justo se dio la situación y conté que estamos de novios. Ya está. Espero que tengas un día tranquilo y nada, tenía muchas ganas de contarlo”, expresó entre risas, aunque con una mezcla de nervios por el momento.

Cuando Fede Bal escuchó el mensaje, no tardó en responderle de la misma forma y Botto reprodujo el audio al aire, lo que sumó aún más ternura a la escena. “Bueno, qué lindo. Qué lindo que lo hayas contado, está muy bien. Ya es momento, ya está. Qué lo sepa el mundo, viejo”, dijo él.