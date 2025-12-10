Quién es Evelyn Botto, la nueva novia de Fede Bal

A tres meses de aquel momento en el que ambos admitieron que estaban empezando a conocerse, Evelyn Botto eligió dar un paso más y contar públicamente que la relación con Fede Bal ya se consolidó, teniendo en cuenta que la periodista confirmó que están de novios, sorprendiendo a todos. En medio de este nuevo escenario, vuelve a aparecer una pregunta inevitable: quién es ella y a qué se dedica esta figura que ahora forma parte del presente del actor.

Actriz, locutora y conductora: el recorrido artístico de Evelyn Botto

Evelyn Botto es una artista argentina con un recorrido que cruza distintas disciplinas y la posiciona como una figura cada vez más visible dentro del mundo del espectáculo. Con formación como actriz, locutora, conductora y cantante, fue construyendo un perfil versátil que la llevó tanto a la radio —en programas como Perros de la Calle y en el streaming OLGA— como a la televisión. Además, su trabajo sobre los escenarios la puso en otro nivel: su interpretación de Úrsula en el musical La Sirenita fue ampliamente elogiada y terminó de reafirmarla en esta faceta artística.

Su interpretación de Úrsula en La Sirenita fue un antes y un después en su carrera teatral (Foto: Instagram @evelynbotto)

A esto se suma que Botto se convirtió en una presencia destacada dentro del ambiente queer, consolidando una identidad artística que abraza la diversidad y apuesta por propuestas que rompen moldes, incluyendo su faceta como artista drag. Gracias a esa combinación de talento, frescura y autenticidad, logró ganarse un lugar propio, tanto en la producción radial como en el universo teatral, construyendo una carrera que crece con fuerza.

Evelyn Botto, cada vez pisa más fuerte en el mundo del espectáculo argentino Patricio Pidal/AFV

Así confirmó Evelyn Botto que está de novia con Fede Bal

El anuncio llegó de la manera más espontánea al aire de Tapados de laburo (OLGA), cuando Botto conversaba con sus compañeros y, en medio de la charla, comentó que estaba “hablando dormida de vuelta”. Entre risas, explicó que lo sabía porque “se lo contaron”, una revelación que generó la curiosidad.

La intriga creció con la reacción del panel, integrado por Paula Chaves, Nacho Elizalde y Luli Fernández, quienes insistieron hasta que Evelyn, entre risas y un poco de incomodidad, terminó admitiendo que quien la había escuchado hablar dormida era el chico con el que está saliendo. Ese pie abrió el espacio para la pregunta más esperada: “¿Vos estás saliendo con Federico Alfredo Bal?”, lanzó Nacho, a lo que Botto se sinceró: “Mi novio, sí”.

La actriz y locutora confirmó en vivo que está en pareja con el actor (Captura: OLGA)

A partir de ese momento, el estudio estalló en una mezcla de sorpresa y festejo. Sus compañeros —y hasta parte del equipo detrás de cámara— corrieron a abrazarla, aplaudieron y celebraron la novedad con el grito unánime de “¡está de novia!”. Aprovechando esa energía, Evelyn profundizó y contó que fue ella quien decidió dar el paso y ponerle un título a la relación. “Soy muy ansiosa. Me pasaba hace mucho tiempo, estoy contenta y gusto mucho. Hace ocho años que no estaba de novia”, aseguró, dejando ver lo que significaba para ella este nuevo comienzo.

Ya más relajada, compartió también cómo se fue construyendo este vínculo que hoy se hace público. “Nos llevamos muy bien, pero él también viajaba mucho y yo trabajaba. Y en un momento coincidimos y se dio, eso también hay que abrazarlo. Él, donde va, la gente se pone un poco loca, la gente quiere saber. Entonces mucho tiempo lo guardamos y es re lindo, dan ganas de compartirlo cuando te pasa algo así”, expresó, marcando así el comienzo de una historia que empezó sin etiquetas y ahora encuentra su forma más clara y auténtica.